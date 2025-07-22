Развитие сетей: МегаФон в Москве - по данным Ookla, оператор показал самую высокую медианную скорость мобильного интернета

22.07.2025, MForum.ru

МегаФон показал самую высокую медианную скорость мобильного интернета в Москве среди всех операторов, нарастив за год показатель на 22%, до 69,86 Мбит/с. Оператор ссылается на данные исследований международной аналитической компании Ookla за 1H2025.

Ookla ссылается на 14.28 млн измерений, выполненных более, чем на 2 млн уникальных устройств абонентами "большой четверки". Медианная скорость в сети МегаФон составила 69,86 Мбит/c, что соответствует росту на 22% год к году. В Подмосковье этот показатель составил 48,86 Мбит/с (+14% гг).

МегаФон объясняет эти улучшения масштабной программой рефарминга, которую оператор проводил и завершил в столице и продолжает проводить в Подмосковье. Это позволило значительно нарастить емкость сети, а также устойчивость сигнала в местах, где особенно много абонентов. Кроме того, в Москве оператор внедрил алгоритм "обхода помех", который автоматически перенаправляет трафик в незагруженные в данный момент диапазоны частот, что снижает вероятность перегрузок.

«Улучшение качества сети в условиях постоянного роста потребления мобильного трафика — одна из наших ключевых задач. Мы расширяем зону LTE-покрытия, проводим рефарминг в большей части регионов страны. Несмотря на внешние вызовы, продолжаем внедрять передовые технологические решения: повышаем надежность инфраструктуры за счет новых дата-центров. Так, в этом году мы построили ЦОД в Екатеринбурге и Твери, а в ближайшее время планируем запустить ещё два крупных объекта в Санкт-Петербурге и Новосибирске», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

С начала этого года в Москве инженеры оператора модернизировали сеть в крупнейших парках: «Зарядье», Сокольники, Парке Горького и музее-заповеднике «Коломенское», где средняя скорость выросла до 60 Мбит/с. Качественное покрытие появилось в крупных больницах и бизнес-центрах столицы, включая Центр международной торговли, где пользователям теперь доступна скорость до 250 Мбит/с. Новые базовые станции обеспечили стабильную связь в популярных жилых комплексах — от «Зелёного парка» в Зеленограде до «Level Причальный» на Шелепихинской набережной.

В Подмосковье, как сообщает оператор, МегаФон обеспечил интернетом 4G/LTE десятки СНТ, коттеджные посёлки и жилые комплексы. Также МегаФон улучшил сеть в южной части области, где проживают более 2 млн жителей. Всего с начала года модернизация затронула почти два десятка городских округов — от Истры и Коломны до Сергиева Посада и Каширы.

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теги: развитие сетей МегаФон Москва

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