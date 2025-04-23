Связь в поезде: По качеству связи в Сапсанах на направлении Москва-Петербург лидером признан Билайн

23.04.2025, MForum.ru

Такой вывод предлагают коллеги из TelecomDaily на основе данных проведенного ими в конце марта 2025 года драйв-теста.

Пока в поездах нет модулей связи со спутниками-низколетами, покрытие для пассажиров обеспечивают операторы наземной сотовой связи, развернувшие базовые станции практически на всей продолжительности маршрута Москва-Петербург. Вагоны оснащены репитерами сигнала, что заметно улучшает качество сигнала внутри поезда.

Средняя скорость доступа, на основе замеров в ходе драйв-теста - 12,3 Мбит/с. Это много, особенно, если не забывать, что речь о поезде, причем сравнительно скоростном, который идет не всегда близко к населенным пунктам. Средней скорости в 12.3 Мбит/с должно хватать даже для видеостриминга.

Важно, что доступ к сети LTE за последние годы на этом железнодорожном маршруте длиной в 645 км стал весьма связным. По данным драйв-теста, в среднем 93% времени в пути абоненты проводят с LTE-подключением. На протяжении 96.5% магистрали измерения показали "техническое наличие" сервиса.

По скорости доступа лидерами названы Билайн и T2, по доступности интернет-доступа и по минимальности задержки распространения сигнала - Билайн. На этом основании утверждается, что эта сеть - наиболее надежная для доступа к интернету в Сапсане.

Средняя скорость DL: Билайн - 19.8 Мбит/с; T2 - 19.7 Мбит/с; МегаФон - 5.1 Мбит/с; МТС - 4.5 Мбит/с, обратим внимание на значимый разброс показателей, в разы, между операторами; UL: Билайн - 10.6 Мбит/с; МегаФон - 10.3 Мбит/c; МТС - 5.4 Мбит/с; T2 - 4.5 Мбит/с.

Пиковая скорость DL: Билайн - 217 Мбит/с; T2 - 215 Мбит/с; МегаФон - 152 Мбит/с, МТС - 77 Мбит/с.

По значению задержки распространения сигнала, измеряемой в мс, лучшим предлагается считать Билайн с показателем 73, T2 - 89, МегаФон - 92, МТС - 134. Разброс почти в 2 раза!

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теги: развитие сетей связь в поезде

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