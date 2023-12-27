Связь в поездах: ВымпелКом обеспечил покрытие LTE на всем пути следования «Сапсана»

MForum.ru

Связь в поездах: ВымпелКом обеспечил покрытие LTE на всем пути следования «Сапсана»

27.12.2023, MForum.ru

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на источник в компании ВымпелКом. По данным неназванного в газете источника, инвестиции в этот проект составили более 100 млн руб. В целом, по данным источника, скорости, доступные абонентам, выросли до 30-35 Мбит/с.

 

 

Проблема обеспечения мобильного интернета в быстро движущихся поездах - давняя. Негативное влияние оказывает и скорость движения, и повышенная экранированность поездов от радиоволн. Даже стекла в этих поездах, как правило, почти не пропускают радиоволны. Разумеется, не потому, что поезда проектировали радиофобы, тонкий слой металла в стекло «встроен» ради теплоизоляции поезда - чтобы не так жарко было летом и не так много тепла тратилось на обогрев зимой.

Решают проблему различными способами.

1. Можно поставить на поезд антенны и модемы спутниковой связи и затем раздать интернет в поезде по Wi-Fi. Это рабочая схема, если есть «толстый» канал со спутником, но в российских условиях воспользоваться этим вариантом почему-то не получалось. Да и подменять сотовую связь вайфаем, не лучший вариант. Тем более, что VoWiFi реализован не у всех.

2. Можно развернуть приемопередатчики СВЧ непосредственно вдоль пути, силами железной дороги. Опять же оснастить поезда соответствующими приемопередатчиками, раздать по Wi-Fi. Это могла бы сделать железная дорога - самостоятельно или в сотрудничестве с операторами. Но опять же, на выходе получился бы Wi-Fi. И потребовались бы большие инвестиции, т.к. монополист дешево бы не сделал, а приемопередатчики пришлось бы ставить в огромном количестве.

3. Можно «осветить» весь путь следования поезда станциями сотовой связи. Но здесь в дело вступают два упомянутых выше фактора - скорость движения и высокая экранированность поездов. С экранированностью в Германии научились бороться - обрабатывают лазером каждое стекло в поезде с тем, чтобы сохранив низкую теплопроводность, вернуть стеклам радиопрозрачность. До наших широт этот метод пока что не дошел.

В итоге пошли по третьему варианту, но придумали хорошее решение для усиления сигнала в поездах - оснастили их репитерами сотового сигнала.

Репитер подключается к базовым станциям, установленным по пути следования антенной, установленной снаружи поезда, а качественное покрытие в поезде обеспечивают антенны репитера, установленные под полом вагонов.

В каждом составе - 10 репитеров, всего для проекта задействовано 200 репитеров. Все составы «поделены» между операторами, репитеры расшерены между ними.

Благодаря такой схеме у операторов нет необходимости строить базовые станции непосредственно вдоль полотна железной дороги. Их ставят по пути следования на некотором отдалении, что позволяет обслуживать также близлежащие населенные пункты. Это позволяет использовать оборудование сотовой связи наиболее рациональным образом - оно обслуживает и пассажиров, и жителей ближайших населенных пунктов.

Валерий Шоржин, вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом» (билайн): «Я рад, что мы можем сообщить своим клиентам о значительном улучшении связи в «Сапсанах» перед новогодними праздниками, когда многие из нас отправятся к близким, чтобы встретить Новый год вместе. Мы уделяем особое внимание организации связи на автомобильных и железнодорожных магистралях, потому что связь в пути – это не только общение и развлечение, но и безопасность пассажиров. Кроме этого, качественная сеть позволит пассажирам провести время в дороге с максимальной пользой – можно разобрать почту или провести рабочие встречи по видеоконференции».

Мне приходится ездить Сапсаном не так часто, но практически ежегодно. Не могу не отметить, что за последние годы качество мобильного интернет-доступа в поезде выросло самым существенным образом. Если раньше связь иногда прерывалась на нескольких участках, то сейчас можно работать в подключенном к сети режиме практически все время поездки.

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теги: развитие сетей связь в поезде связь в поездах связь на транспорте ВымпелКом билайн

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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