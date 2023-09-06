Технологии: Лазер помогает улучшить качество связи в поезде

MForum.ru
06.09.2023,
Мы зачастую даже не задумываемся, на какие технологические ухищрения приходится идти, чтобы обеспечить качественную работу таких привычных для всех технологий как сотовая связь и мобильный интернет.
Многие сталкивались с тем, что в скоростных поездах, типа «Сапсана», связь далеко не всегда бывает качественной. Тому есть ряд причин, но во многом это связано с тем, что окна в вагонах - из особого стекла.
Дело в том, что на отопление и на охлаждение вагонов тратится до трети всей электроэнергии, потребляемой современным поездом. Чтобы уменьшить теплообмен, железнодорожные стекла покрывают тонкими слоями металла, которые почти не снижают прозрачность стекла. Основная задача стекол со слоями напыленного металла - не пропускать инфракрасное излучение. К сожалению, заодно металлический слой служит прекрасным экраном и для радиоволн, что в итоге приводит к тому, что даже в ситуации, когда поезд находится в зоне уверенного приема, пассажиры внутри могут сталкиваться с отсутствием или низким качеством связи. (Кстати, в офисах и жилищах такие стекла сейчас тоже стали встречаться).
Ситуацию можно улучшить, соответствующее решение существует не первый год, поскольку ученым известны так называемые частотно-селективные поверхности. То есть, упрощенно, можно превратить поверхность стекла в полосовой фильтр, который не будет пропускать ИК-волны, но пропустит радиосигналы в диапазонах, используемых сетями сотовой связи. Причем, сделать это не так уж сложно, можно даже модифицировать уже установленные на поезда стекла. Достаточно сфокусированным примерно до 25 микрон лучом лазера «прорезать» металлическое напыление, сформировав в нем сетку из изолированных фрагментов. Обработка одного стекла занимает 15 минут. Визуально стекло ничем не отличается от необработанного, но прекрасно пропускает сигналы сетей сотовой связи. Демонтаж стекла не требуется, лазер справляется и с изогнутыми поверхностями.
Соответствующие технологии разработаны, например, в Федеральной политехнической школе Лозанны, занимались темой и в Siemens. К сожалению, путь от научных разработок для практического внедрения зачастую долог.
Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn сообщает, что опробовал окна, обработанные лазером на своих поездах и подтверждает, что эта модификация позволила значительно улучшить прием. «Значительно» следует понимать буквально, уровень сигнала внутри поезда вырос в 100 раз.
В Германии поезда дальнего следования уже оборудованы модифицированными с помощью лазера стеклами, теперь перевозчик задумался о доработке всего подвижного пассажирского состава.
Интересно, а как с этим обстоят дела в России? Способ лазерной обработки стекла представляется более простым и бюджетным решением, чем установка все новых базовых станций или ретрансляторов с повышенной мощностью вдоль железных дорог.
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теги: технологии связь на транспорте связь в поезде
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