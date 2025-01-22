Связь на транспорте: Пассажирам "ночного парома" стал доступен бесплатный Wi-Fi доступ на базе спутников созвездия Starlink

22.01.2025, MForum.ru

Беспроводный доступ к интернету становится нормой на транспорте, спасибо спутникам на низких орбитах.

Обеспечение беспроводного доступа к интернету для пассажиров и персонала судов, поездов и других видов транспорта с опорой на низкоорбитальные спутниковые созвездия – наиболее разумный способ сделать это. Соответствующие процессы уже идут и, чем дальше, тем более масштабно. И пока у Starlink мало реальных альтернатив, выбор партнеров падает в основном на эту компанию.

Японский оператор KDDI запустил услугу бесплатного Wi-Fi доступа на борту ночного парома с опорой на оборудование и услугу Starlink. В ближайшее время, планируется распространить услугу и на другие морские маршруты.

Пассажирам парома интернет доступен с пиковой скоростью до 220 Мбит/с в течение ограниченного времени на пароме Hamayu. Маршрут этого парома – около 1000 км между Йокосукой на северо-востоке и Синмоздзи на юго-западе.

KDDI и ранее предоставляла пассажирам услугу Wi-Fi на борту парома, но с опорой на базовые станции, расположенные на берегу, из-за этого связь была возможна не на всем протяжении маршрута, а лишь в отдельных зонах. В 2022 году оператор заключил соглашение со SpaceX, и теперь выступает авторизованным интегратором решений Starlink в Японии. Компания намерена предоставлять услуги спутникового интернета своим корпоративным и государственным клиентам.

по материалам Mobile World Live

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теги: связь на транспорте спутниковая связь связь на судах бесплатный Wi-Fi

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