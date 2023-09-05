Развитие сетей: Вымпелком обеспечил покрытием общественный речной транспорт в Москве

05.09.2023, MForum.ru

Современный пользователь ожидает от своего оператора сотовой связи качественной услуги связи. В 2023 году это означает, прежде всего, непрерывное, бесшовное покрытие там, где это важно абоненту. По мере развития городской транспортной системы операторам приходится достраивать сеть - так происходит, в частности, с новыми станциями московской подземки.

ВымпелКом сегодня поделился информацией о том, что специалисты компании проверили надежность связи на новых речных трамвайчиках, которые с июня 2023 года курсируют по Москве-реке. Это привело к росту трафика на маршруте Киевская - "Сердце Столицы" на 20% год к году (на 15% к маю этого года).

Как показали проведенные замеры, клиентам доступен мобильный доступ к интернету со средними скоростями около 40 Мбит/с. Максимальные скорости могут достигать 181 Мбит/с. Среднее время загрузки страниц популярных поисковиков - менее 2 с, время от открытия до запуска ролика на Youtube - не более 5 с, видео проигрывается без зависаний или прерываний.

Виктор Емелин, технический директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):

«Мы регулярно мониторим качество работы нашей сети в cтолице, в том числе на новых маршрутах общественного речного транспорта. Во время проведения замеров по пути следования речного трамвая не было ни одного обрыва связи билайн, что говорит о стабильности нашего сервиса».

--

Новости телекома и IT: телеграм-канале abloud62. Региональные и зарубежные новости: abloudRealTime, резервная площадка для моих текстов по телекому и IT Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей Москва ВымпелКом билайн связь на транспорте

--