Связь в поездах: ТрансТелеКом хочет продать РЖД идею RadioEthernet

23.02.2024, MForum.ru

Не первый год ТрансТелеКом лелеет идею развивать технологию RadioЕthernet на железной дороге. И даже убедил дирекцию скоростного сообщения РЖД в якобы перспективности этой идеи. При этом технические возможности - 320 Мбит/с на состав, узнали в редакции Ко. И для этого надо протянуть вдоль всего пути следования оптоволокно (несложно) и поставить через каждые пару километров приемопередатчик СВЧ (а вот это уже затратно). Причем услугу доступа к интернету через эту систему в Сапсане хотят сделать платной... Концепт уже оттестировали и теперь всерьез думают о развертывании на участке Москва - Санкт-Петербург.

Мой комментарий:

Интернет в поезде, как и в самолете, на судне или в междугороднем автобусе - это актуальная и востребованная услуга. Пассажиры не должны выпадать из привычной им повсеместной "подключенности" только потому, что они в данный момент перемещаются. В этом плане услуга "интернет в поезде" востребована практически в любом поезде, даже в пригородных электричках.

Другое дело - вопрос отдельной оплаты за эту услугу. На мой взгляд, любая попытка предлагать услугу "интернет в поезде" за отдельные деньги сведет потенциальную аудиторию пользователей до минимума. По крайней мере, это касается поездок длительностью до нескольких часов. Тем более, что в коротких поездках у потребителей зачастую сохраняется условно бесплатная альтернатива - услуги операторов сотовой связи.

Учитывая сказанное выше, в бесплатном режиме услуга была бы востребована практически всеми пассажирами. В платном, если речь о поездках до нескольких часов, лишь малой их долей, особенно, если речь будет идти о суммах в сотнях рублей "за интернет".

Более менее интересной в платном режиме эта услуга была бы для пассажиров поездов дальнего следования, но как раз им РЖД ее вряд ли сможет предложить, учитывая необходимые инвестиции в попытку обеспечивать покрытие на всем протяжении железнодорожного пути.

Интернет в поезде должен обеспечиваться с помощью спутниковых подключений с использованием LEO или VLEO - платформ. Только в этом случае будет обеспечено близкое к 100% территории российских железнодорожных маршрутов покрытие и не потребуется городить огород из микроволновых приемопередатчиков на каждом отдельном маршруте.

А пока у РФ нет возможности обеспечивать покрытие транспорта услугами связи и интернета с низких и очень низких орбит, с обеспечением интернета в Сапсане на участке Москва - Санкт-Петербург очень неплохо справились операторы сотовой связи, разместив базовые станции практически на всем пути следования + репитеры сигнала в вагонах. Этот тандем дает хорошее устойчивое подключение почти на всем протяжении поездки - не раз этим пользовался. В этих условиях идея городить еще и RadioEthernet, представляется мне избыточной.

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теги: связь на транспорте связь в поезде Сапсан Москва - Санкт-Петербург ТрансТелеКом РЖД

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