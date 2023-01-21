Связь в поезде: ДОК испытала систему связи собственной разработки «поезд-земля»

21.01.2023, MForum.ru

Несмотря на постоянный рост скоростей, доступных абонентам сетей мобильной связи, доступ к Интернету на смартфоны пассажиров в скоростных поездах практически во всех странах остается медленным. Услуги Wi-Fi, которые нередко предлагает перевозчик в своих поездах, также не радует средними скоростями доступа. А на некоторых перегонах связь вообще отсутствует.

К примеру, согласно публикации в PC Mag, в 2022 году в США на самом развитом направлении Вашингтон-Бостон в фирменных поездах Amtrak скорость Wi-Fi составляет порядка 2 Мбит/c, причем принудительно блокируется YouTube и другие широкополосные сервисы.

Поскольку модемы сотовой связи LTE/5G не обеспечивают мульти-гигабитное соединение «поезд-земля» на всем маршруте (включая малонаселенную местность), в настоящее время в разных странах ведутся исследования и внедряются пилотные проекты в области применения выделенных проприетарных систем связи для доступа к Интернету в скоростных поездах.

Новым направлением стало использование СВЧ-связи вдоль железнодорожного пути. Японский оператор JR Central, являющийся оператором высокоскоростной железнодорожной линии Токайдо Синкансэн (Tokaido Shinkansen), по которой ходят легендарные «поезда-пули», запустил масштабный проект внедрения гигабитной связи «поезд-земля» в миллиметровом диапазоне волн (40 ГГц) на всей маршрутной сети протяженностью более 500 км. Заявленная стоимость проекта составляет $0.6 млн за 1 км пути при пропускной способности канала 1 Гбит/с на поезд (этот ресурс разделяется между всеми пользователями в поезде).

Петербургская компания «ДОК» сообщила о завершении испытаний системы связи собственной разработки «поезд-земля» 70-80 ГГц на полигоне АО «ВНИИЖТ». Система связи собственной разработки основана на принципе создания СВЧ радио-туннеля между базовыми станциями и скоростными поездами. Система запатентована в Роспатенте.

Испытания проводились на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ» с использованием электропоезда ЭС2Г-136 «Ласточка» при скоростях движения до 110 км/ч.

Подтверждено достижение скоростей передачи данных 2х2.8 Гбит/с и 2х5.6 Гбит/с на поезд. На составе устанавливается 2 комплекта приемопередатчиков, трафик можно агрегировать.

Подробнее о системе и испытаниях можно прочесть в статье на Хабре и посмотреть видео испытаний на YouTube.

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теги: связь в поезде разработано в России