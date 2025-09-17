Связь в поездах: Билайн заявляет о модернизации мобильного интернета по пути следования Сапсана на направлении Москва-Петербург

MForum.ru
17.09.2025,
Оператор заявляет о завершении модернизации связи по пути следования высокоскоростных поездов Сапсан. По данным Вымпелком, средняя скорость мобильного интернета выросла в 3 раза.
Куда важнее то, что оператор заявляет, что теперь обеспечивается непрерывный доступ сеть на маршруте, несмотря на то что поезд может разгоняться до 250 км/ч. Покрытие обеспечивают базовые станции, расположенные по пути следования поезда в Москве, Петербурге, в Московской, Новгородской, Тверской областях и в Ленобласти.
Поскольку в современных вагонах даже стекла обеспечены слоем металлизации, радиосигналу сложно пробиться внутрь вагона и из него. Чтобы решить эту проблему, вагоны оборудованы репитерами.
Пресс-релиз компании не приводит данных относительно абсолютных скоростей доступа, но можно вспомнить, что в марте 2025 года в рамках драйв-теста компания TelecomDaily были зафиксированы средние скорости в DL - 19.8 Мбит/с; UL - 10.6 Мбит/с. Можно ли теперь рассчитывать на скорости, достигающие 60 Мбит/с? По данным компании, в топ сервисов, которые используют в пути, входят онлайн-музыка, поиск информации, соцсети и мессенджеры.
Валерий Шоржин, вице-президент по технике ПАО ВымпелКом (Билайн): «Я рад, что мы можем сообщить своим клиентам о значительном улучшении связи в «Сапсанах» перед новогодними праздниками, когда многие из нас отправятся к близким, чтобы встретить Новый год вместе. Мы уделяем особое внимание организации связи на автомобильных и железнодорожных магистралях, потому что связь в пути – это не только общение и развлечение, но и безопасность пассажиров».
