Развитие сетей: МТС улучшила зону покрытия LTE вдоль железной дороги на участке Новосибирск - Черепаново

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Развитие сетей: МТС улучшила зону покрытия LTE вдоль железной дороги на участке Новосибирск - Черепаново

03.12.2021, MForum.ru

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МТС продолжает развивать сеть LTE в Новосибирской области. В частности, улучшена зона покрытия мобильного интернета вдоль железной дороги, ведущей из Новосибирска в Алтайский край. В частности, построено 8 базовых станций стандарта LTE вдоль линии Новосибирск - Черепаново. В итоге для пассажиров поездов, следующих по этому участку появилась возможность пользоваться мобильным интернетом со скоростями до 100 Мбит/с.

 

 

В зоне действия новых базовых станций LTE - несколько небольших населенных пунктов области: поселок Ложок, СНТ Машиностроитель, Морозово, деревня Евсино, рабочий поселок Посевная и другие.

«МТС продолжает планомерно закрывать «белые пятна» и улучшать качество мобильной связи на наиболее популярных региональных направлениях. Запуск мобильного LTE-интернета вдоль железнодорожного пути, ведущем через Новосибирск на юг, в Алтайский край - один из этапов проекта по обеспечению железнодорожных магистралей региона современными услугами связи, и в первую очередь доступом в интернет, чтобы поездки были комфортными», — сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного ПАО «МТС» и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на ПМЭФ в июне 2019 года. По его условиям в течение 2 лет МТС запустит около 400 дополнительных BS вдоль девяти федеральных железнодорожных трасс, а РЖД предоставит для этого площадки и обеспечит подключение оборудования к электрическим сетям. Компания МТС инвестирует в проект около 2 миллиардов рублей.

МТС весьма активно развивает свою инфраструктуру в России. В частности, если говорить о базовых станциях, то с начала 2021 года МТС запустила в России более 16 тысяч BS LTE. Только за 3q2021 МТС запустила 6478 BS LTE в 82 регионах России.

пресс-релиз МТС

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теги: телеком развитие сетей МТС Новосибирская область связь в поезде железные дороги

© Алексей Бойко, MForum.ru

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