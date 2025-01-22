Связь на транспорте: На самолетах ATR терминалы доступа к Starlink станут стандартным оборудованием

MForum.ru
22.01.2025,
Компания ATR выпускает самолеты для региональных линий. После успешных испытаний терминала Starlink, решение по обеспечения интернетом пассажиров компании получило сертификацию EASA (агентство Европейского союза, ответственное за обеспечение безопасности в авиации).
Компания Air New Zealand готова выступить первым заказчиком, который начнет предоставлять интернет на борту воздушных судов на базе созвездия Starlink.
Для сертификации для использования в авиации терминалы пришлось модифицировать, этим занималась компания PMV Engineering.
Еще один факт в подтверждение тренда - транспортные средства будут и далее оснащаться терминалами связи с низкоорбитальными спутниками, предоставлять услуги на основе этого вида подключений.
по материалам iXBT, фото - ATR
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теги: связь на транспорте спутниковая связь связь на борту самолета
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