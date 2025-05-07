Развитие сетей: Билайн в Башкирии - еще 181 населенный пункт получил LTE/4G

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн в Башкирии - еще 181 населенный пункт получил LTE/4G

07.05.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, еще 181 малый населенный пункт в 38 районах республики Башкортостан подключен к мобильному интернету оператора. Это итог работ, проделанных в ходе реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), реализуемого по инициативе Минцифры РФ. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек. Теперь еще в 181 населенном пункте появился мобильный интернет 4G/LTE и поддержка голосовой связи в режиме VoLTE.

«Билайн постоянно работает над увеличением покрытия мобильной связи на территории республики, особое внимание уделяя развитию сетей именно в небольших населённых пунктах. Мы активно участвуем в государственной программе УЦН, благодаря которой ранее обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом свыше 40 отдалённых деревень и сел региона, а сейчас подключили еще 181 населённый пункт. Теперь местные жители имеют свободный доступ ко всему спектру цифровых сервисов, позволяющих сделать жизнь проще и удобнее», – комментирует директор Уфимского отделения Билайна Максим Тюрихин.

Населенные пункты Башкирии, где появилась 4G связь Билайна:

  • Абзелиловский район: деревни Рахметово, Тал-Кускарово, Ахметово, Абдулгазино, Еникеево, Искаково, Искужино, Шарипово, Равилово и Майгашта;
  • Альшеевский район: село Сараево;
  • Архангельский район: деревни Заитово, Убалары и Азово;
  • Аскинский район: деревни Тюйск, Чишма-Уракаево, Султанай, Упканкуль, Карткисяк, Шорохово, Петропавловка, Давлятовка и Базанчатово, села Новая Бурма, Ключи и Кигазы;
  • Баймакский район: деревни Алгазино, Крепостной Зилаи, Урал, Баишево, Карышкино, Куватово, Ярмухаметово и Юлук, село Ишей;
  • Балтачевский район: деревня Мата и село Нижнесикиязово;
  • Белебеевский район: село Ермолкино и деревня Баймурзино;
  • Белорецкий район: деревни Хусаиново, Новобельское, Мухаметово, Бутаево и Азнагулово, села Исмакаево, Рысакаево, Бриш, Уткалев, Верхнебельский, Нукатово, Габдюково, Азналкино, Бриштамак, Улуелга, Отнурок, Николаевка, Нижний Авзян, Мулдакаево, Ишля и Искушта;
  • Бижбулякский район: деревня Чулпан, села Кунакулово, Менеуз-Москва и Каменка;
  • Благовещенский район: деревня Ошмянка, села Волково и Богородское;
  • Буздякский район: село Амирово;
  • Бураевский район: деревни Кашкалево и Даутларово;
  • Бурзянский район: деревни Новоусманово и Исламбаево;
  • Гафурийский район: деревни Кургашла, Малый Утяш и Ташла;
  • Ермекеевский район: село Купченеево;
  • Зианчуринский район: деревни Биштиряк, Верхняя Бикберда, Алибаево, Мазитово, Кужанак, Башкирская Чумаза и Новониколаевка;
  • Зилаирский район: деревни Ашкадарово, Султантимирово, Байгужино, Сидоровка, Анновка, Верхнесалимово, Юмагужино, Саляхово и Дмитриевка, села Чуюнчи-Чупаново, Сабырово, Петровка, Кашкарово, Искужино и Новоалександровка;
  • Иглинский район: село Тау;
  • Ишимбайский район: деревни Гумерово и Новогеоргиевка, села Кинзекеево и Ромадановка;
  • Калтасинский район: деревни Кокуш, Козлоялово, Старотураево, Кургак, Старояшево, Новокильбахтино и Качкинтурай, село Актуганово;
  • Кармаскалинский район: деревня Нагретдиново;
  • Караидельский район: деревни Байки-Юнусово, Уразаево и Сосновый Бор, село Круш;
  • Кигинский район: деревня Юсупово, села Душанбеково и Арсланово;
  • Краснокамский район: деревни Карякино и Саузбаш;
  • Куюргазинский район: деревня Павловка;
  • Мечетлинский район: деревни Абдуллино, Теляшево, Лемез-Тамак и Кургатово;
  • Мишкинский район: село Янагушево;
  • Миякинский район: село Малые Каркалы и Биккулово;
  • Нуримановский район: деревни Чандар, Укарлино и Сарва, село Новый Субай;
  • Стерлибашевский район: деревни Верхний Гулюм, Табулда, Чувашский Куганак и Учуган-Асаново, село Кундряк;
  • Стерлитамакский район: село Мурдашево;
  • Татышлинский район: села Савкияз, Арибашево, Вязовка и Ялгыз-Нарат;
  • Туймазинский район: село Ермунчино;
  • Учалинский район: деревни Сайтаково, Урал и Москово, село Наурузово;
  • Хайбуллинский район: деревни 1-е Мурзино, Мамбетово, Бузавлык, Илячево, Акташево и Таштугай, села Галиахметово, Савельевка и Большеабишево;
  • Чекмагушевский район: села Тамьяново, Каразириково, Митро-Аюповское и Старобиккино;
  • Шаранский район: деревни Источник, Куртутель и Старые Тлявли, села Сакты, Старочикеево, Базгиево, Емметово, Нуреево, Нижние Ташлы, Еремкино, Енахметово и Барсуково;
  • Янаульский район: деревня Гудбурово, села Месягутово, Сандугач, Ижболдино, Истяк, Салихово, Сусады-Эбалак и Вояды.

Глядя на такие списки с таким числом новых позиций, убеждаешься, что операторы нашли способ получения оборудования сотовой связи в необходимых количествах и возобновили активное развитие сетей, которое вынужденно приостанавливалось. По крайней мере, некоторые из операторов. 

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теги: Билайн ВымпелКом Башкирия республика Башкортостан развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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