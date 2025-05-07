Развитие сетей: Билайн в Башкирии - еще 181 населенный пункт получил LTE/4G

MForum.ru
07.05.2025,
Как сообщает оператор, еще 181 малый населенный пункт в 38 районах республики Башкортостан подключен к мобильному интернету оператора. Это итог работ, проделанных в ходе реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), реализуемого по инициативе Минцифры РФ. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек. Теперь еще в 181 населенном пункте появился мобильный интернет 4G/LTE и поддержка голосовой связи в режиме VoLTE.
«Билайн постоянно работает над увеличением покрытия мобильной связи на территории республики, особое внимание уделяя развитию сетей именно в небольших населённых пунктах. Мы активно участвуем в государственной программе УЦН, благодаря которой ранее обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом свыше 40 отдалённых деревень и сел региона, а сейчас подключили еще 181 населённый пункт. Теперь местные жители имеют свободный доступ ко всему спектру цифровых сервисов, позволяющих сделать жизнь проще и удобнее», – комментирует директор Уфимского отделения Билайна Максим Тюрихин.
Населенные пункты Башкирии, где появилась 4G связь Билайна:
Глядя на такие списки с таким числом новых позиций, убеждаешься, что операторы нашли способ получения оборудования сотовой связи в необходимых количествах и возобновили активное развитие сетей, которое вынужденно приостанавливалось. По крайней мере, некоторые из операторов.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Билайн ВымпелКом Башкирия республика Башкортостан развитие сетей
--
Публикации по теме:
19.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Башкирии - сеть расширена еще в 28 малых населенных пунктах / MForum.ru
13.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Башкирии - оператор развернул дополнительное оборудование в 18 районах / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
05.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Башкирии - более 90 сел в Башкирии получили доступ к мобильной связи / MForum.ru
01.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Расширение покрытия в Башкирии - еще 116 сел получили 4G от МегаФон / MForum.ru
07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен концептуальный смартфон Realme GT с АКБ 10000 мАч / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Z Flip 7 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo X200 FE с экраном 6,31 дюйма / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Moto G86 готовится к анонсу / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Lava выпустила доступный смартфон Yuva Star 2 / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Moto G56 засветился на официальном рендере / MForum.ru
05.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C75 5G с Dimensity 6300 и привлекательной ценой / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Появились рендер и характеристики Honor 400 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3'' / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14T с Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 10 представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Honor Pad GT представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT Pro с разогнанным Snapdragon 8 Elite и АКБ 7200 мАч / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K12s представлен в Китае / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K13 с экраном AMOLED 120 Гц и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T оснастят АКБ 6260 мАч и обходной зарядкой / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представят 22 апреля / MForum.ru