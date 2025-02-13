Развитие сетей: Билайн в Башкирии - оператор развернул дополнительное оборудование в 18 районах

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн в Башкирии - оператор развернул дополнительное оборудование в 18 районах

13.02.2025, MForum.ru

Билайн продолжает развивать сетевую инфраструктуру и повышать качество связи в малых населенных пунктах Башкирии. За последние несколько месяцев технические специалисты компании расширили покрытие и ускорили мобильный интернет в селах и деревнях 18 районов республики.

В частности, появились новые базовые станции Билайн в Иглино, административном центре Иглинского района, а также в Чуваш-Кубово, Балтике, Ягодном, Урман и СНО Акбердинское. Выросла емкость сети, что повысило стабильность ее работы.

 

 

В Уфимском районе Билайн запустил новое телеком-оборудование, обеспечив покрытие 4G/LTE для жителей деревень Ушаково и Кириллово, в том числе, в индустриальном парке Зубово.

Инженеры оператора модернизировали мобильную сеть в следующих селах и деревнях республики:

Новая, Чишмы и Санжаровка в Чишминском районе, Учалы и Ахуново в Учалинском районе, Месягутово в Дуванском районе, Янзигитово в Баймакском районе, Утяково в Гафурийском районе, Раевский в Альшеевском районе, Таганаево в Кушнаренковском районе, Чишма в Бирском районе, Архангельское в Архангельском районе, Старобелокатай в Белокатайском районе, Большеустьикинское в Мечетлинском районе, Кальтяево в Татышлинском районе, Верхние Киги в Кигинском районе, Аскарово в Абзелиловском районе и Щепное в Благовещенском районе.

Максим Тюрихин, директор Уфимского отделения Билайна: «Развитие сети в малых населенных пунктах продолжает оставаться одним из наших ключевых приоритетов. За последние 3 месяца прошлого года мы проделали значительный объем работ в этом направлении. Запуск дополнительных базовых станций не только ускорил мобильный интернет, но и расширил зону покрытия голосовой связи в режиме VoLTE. Наша команда уделяет внимание и улучшению качества связи на автомагистралях. Недавно мы усилили 4G-соединение на трассе федерального значения М5 "Урал" и запустили новое оборудование на трассе Уфа – Благовещенск, что позволяет водителям оставаться на связи в любых ситуациях и повышает уровень безопасности на дороге».

В 2024 году билайн расширил покрытие скоростным мобильным интернетом на нескольких оживлённых трассах Башкирии – на участках дороги федерального значения М7 «Волга» и региональных маршрутах Уфа-Бирск и Уфа-Стерлитамак.

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Башкирия Башкортостан

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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