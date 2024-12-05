Развитие сетей: МегаФон в Башкирии - более 90 сел в Башкирии получили доступ к мобильной связи

05.12.2024, MForum.ru

МегаФон развернул сеть 4G/LTE в малых населенных пунктах в рамках программы УЦН 2.0. Работы проведены в 26 районах республики, наиболее масштабные - в Абзелиловском, Аскинском, Баймакском, Белорецком, Зилаирском, Хайбуллинском и Шаранском. Задействовав "средний диапазон частот", компания добилась "стабильного покрытия" и "достаточной емкости" сети.

«В каждом из этих 94 населённых пунктов проживает от 100 до 500 человек. Суммарно доступ к надёжному интернету получили более 27 тысяч жителей региона. Запуск объектов связи шел при поддержке министерства цифрового развития государственного управления республики», – говорит директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Расширение покрытия - это уже второй этап реализации проекта "Устранение цифрового неравенства". Ранее покрытие МегаФона появилось в 116 селах и 39 районах республики - от расположенных на севере Янаульского и Татышлинского до южных Зианчуринского и Хайбуллинского.

Результаты проведенных мероприятий напрямую отразились на объемах дата-трафика в Башкирии: за год активность пользователей выросла на 15%. При этом на сельскую местность приходится 33% интернет-данных региона. Одному абоненту из малого населённого пункта необходимо в среднем 20 Гбайт в месяц.

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теги: МегаФон развитие сетей республика Башкирия Башкортостан

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