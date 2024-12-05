Развитие сетей: МегаФон в Башкирии - более 90 сел в Башкирии получили доступ к мобильной связи

MForum.ru
05.12.2024,
МегаФон развернул сеть 4G/LTE в малых населенных пунктах в рамках программы УЦН 2.0. Работы проведены в 26 районах республики, наиболее масштабные - в Абзелиловском, Аскинском, Баймакском, Белорецком, Зилаирском, Хайбуллинском и Шаранском. Задействовав "средний диапазон частот", компания добилась "стабильного покрытия" и "достаточной емкости" сети.
«В каждом из этих 94 населённых пунктов проживает от 100 до 500 человек. Суммарно доступ к надёжному интернету получили более 27 тысяч жителей региона. Запуск объектов связи шел при поддержке министерства цифрового развития государственного управления республики», – говорит директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.
Расширение покрытия - это уже второй этап реализации проекта "Устранение цифрового неравенства". Ранее покрытие МегаФона появилось в 116 селах и 39 районах республики - от расположенных на севере Янаульского и Татышлинского до южных Зианчуринского и Хайбуллинского.
Результаты проведенных мероприятий напрямую отразились на объемах дата-трафика в Башкирии: за год активность пользователей выросла на 15%. При этом на сельскую местность приходится 33% интернет-данных региона. Одному абоненту из малого населённого пункта необходимо в среднем 20 Гбайт в месяц.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей республика Башкирия Башкортостан
--
Публикации по теме:
01.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Расширение покрытия в Башкирии - еще 116 сел получили 4G от МегаФон / MForum.ru
12.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Рязанской, Омской и Томской областях, анализ данных платформой GeoEffect / MForum.ru
20.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Башкирии / MForum.ru
17.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн на треть увеличил скорость мобильного интернета в Центральном регионе / MForum.ru
08.12. [Краткие новости] Кадры: МТС назначила директора филиала в Сахалинской области / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Realme Neo7 получит АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Megapad 11 с дисплеем 90 Гц и SoC MediaTek G99 / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Honor X9c Smart со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Новый смартфон Nothing замечен в Geekbench / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 300 Ultra с 50-мегапиксельным перископом и SD 8 Gen 3 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Honor 300 и 300 Pro с портретными камерами 50 Мп представлены официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Realme выпустит Neo7, смартфон среднего класса с фокусом на производительность и время автономной работы / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: Vivo S20 и S20 Pro представлены официально / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представителен Lava Yuva 4 с 50-мегапиксельной камерой и экраном 90 Гц / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Прочный смартфон Realme C75 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad 3 на базе MediaTek Dimensity 8350 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Reno 13 и Reno 13 Pro – первые смартфоны на базе Dimensity 8350 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 5G с 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Moto G 5G (2025) замечен на рендерах / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru