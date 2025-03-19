Развитие сетей: МегаФон в Башкирии - сеть расширена еще в 28 малых населенных пунктах

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Башкирии - сеть расширена еще в 28 малых населенных пунктах

19.03.2025, MForum.ru

Инженеры МегаФон в рамках проекта УЦН 2.0 расширили сеть 4G/LTE в 28 малых населенных пунктах республики. После проведенных работ, скорость мобильной передачи данных составила 60 Мбит/с.

Оператор не приводит список населенных пунктов, но улучшение затронуло села и деревни в 19 районах: Архангельском, Аскинском, Благовещенском, Калтасинском, Чекмагушевском, Янаульском и других. В частности, сеть 4G пришла в совсем малочисленные поселения. К примеру, в деревне Чулпан проживает менее 100 человек, а в Козлоялово, Кузьминках и Кугарчи-Буляке — не более 150.

 

 

 

«Федеральный проект "Устранение цифрового неравенства" предусматривает проведение современной мобильной связи в села и деревни с населением до 500 человек. Благодаря в том числе усилиям министерства цифрового развития государственного управления в республике высокая квота по числу населенных пунктов — участников программы. Наша компания активно включена в реализацию: это третий этап работ в рамках УЦН 2.0. Ранее мы уже запустили голосовую связь и интернет в более 200 поселений», — рассказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Результаты проведённых мероприятий напрямую отразились на объёмах дата‑трафика в регионе. За год потребление пользователей в сельской местности, по данным оператора, выросло на 10%, а всего на малые населенные пункты приходится 33% от общего объёма интернет-данных республики.

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теги: МегаФон Башкирия Башкортостан развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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