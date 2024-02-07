MVNO: СберМобайл для расширения абонентской базы и развития услуг выбрал МегаФон в качестве дополнительного инфраструктурного партнера

MForum.ru
07.02.2024,
СберМобайл - это виртуальный оператор, но весьма продвинутый в плане собственной части, он не готов довольствоваться тем, что обычно получает MVNO в рамках "фабрики MVNO" Tele2. Не удивительно, что СберМобайл расширил свое партнерство с инфраструктурными операторами сотовой связи. Если до сих пор СберМобайл опирался только на сеть Tele2, то теперь стало известно о заключении соглашения о технологическом партнерстве между СберМобайл и МегаФон. Вчера комментировал эту тему для КоммерсантЪ, сегодня можно еще об этом поговорить.
Соглашение дает СберМобайл возможность "мгновенно" расширить зону предоставления услуг на российские регионы, где предоставляет услуги МегаФон и где СберМобайл пока не работал:
Учитывая тот факт, что Сбербанк обслуживает клиентов во всех этих регионов, весьма логично, чтобы оператор СберМобайл мог предоставлять услуги этим клиентам и в этих регионах не на условиях национального роуминга через Tele2, а напрямую - пусть и на инфраструктуре другого провайдера, в данном случае, МегаФона.
Идеальной для клиентов "виртуала" была бы ситуация, если бы виртуальный оператор мог выбирать между "провайдерами инфраструктуры" в разных регионах в пользу того, кто дает большее покрытие, большие скорости или меньшую загруженность сети в каждом данном регионе. Маловероятно, чтобы договор с Tele2 оставлял СберМобайл такую возможность.
Второй возможный плюс сделки - расширение возможностей международного роуминга за счет пула партнеров МегаФона (584 операторов в 200 странах мира).
Третий - возможный доступ к технологиям, которые может обеспечить МегаФон и не обеспечивает Tele2, например, NB-IoT, VoLTE/VoWiFi - об этом, впрочем не заявлялось.
На рынке наличие двух "инфраструктурных партнеров" - не новость, Тинькофф Мобайл "сидит" на Tele2, но сотрудничает еще и с МТС.
СберМобайл не спешит делиться информацией о числе абонентов. Последняя официальная цифра - около 500 тысяч подключений. Учитывая гигантское число клиентов Сбера - это число могло бы быть существенно (на порядок !) большим. Но пока не стало.
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теги: развитие сетей MVNO СберМобайл МегаФон
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