MVNO: СберМобайл для расширения абонентской базы и развития услуг выбрал МегаФон в качестве дополнительного инфраструктурного партнера

07.02.2024, MForum.ru

СберМобайл - это виртуальный оператор, но весьма продвинутый в плане собственной части, он не готов довольствоваться тем, что обычно получает MVNO в рамках "фабрики MVNO" Tele2. Не удивительно, что СберМобайл расширил свое партнерство с инфраструктурными операторами сотовой связи. Если до сих пор СберМобайл опирался только на сеть Tele2, то теперь стало известно о заключении соглашения о технологическом партнерстве между СберМобайл и МегаФон. Вчера комментировал эту тему для КоммерсантЪ, сегодня можно еще об этом поговорить.

Соглашение дает СберМобайл возможность "мгновенно" расширить зону предоставления услуг на российские регионы, где предоставляет услуги МегаФон и где СберМобайл пока не работал:

Амурская область

Астраханская область

Башкирия

Дагестан

Забайкальский край

Ингушетия

Кабардино-Балкария

Калмыкия

Карачаево-Черкессия

Северная Осетия

Ставропольский край

Хабаровский край

Чечня

Чукотский АО

Якутия

Учитывая тот факт, что Сбербанк обслуживает клиентов во всех этих регионов, весьма логично, чтобы оператор СберМобайл мог предоставлять услуги этим клиентам и в этих регионах не на условиях национального роуминга через Tele2, а напрямую - пусть и на инфраструктуре другого провайдера, в данном случае, МегаФона.

Идеальной для клиентов "виртуала" была бы ситуация, если бы виртуальный оператор мог выбирать между "провайдерами инфраструктуры" в разных регионах в пользу того, кто дает большее покрытие, большие скорости или меньшую загруженность сети в каждом данном регионе. Маловероятно, чтобы договор с Tele2 оставлял СберМобайл такую возможность.

Второй возможный плюс сделки - расширение возможностей международного роуминга за счет пула партнеров МегаФона (584 операторов в 200 странах мира).

Третий - возможный доступ к технологиям, которые может обеспечить МегаФон и не обеспечивает Tele2, например, NB-IoT, VoLTE/VoWiFi - об этом, впрочем не заявлялось.

На рынке наличие двух "инфраструктурных партнеров" - не новость, Тинькофф Мобайл "сидит" на Tele2, но сотрудничает еще и с МТС.

СберМобайл не спешит делиться информацией о числе абонентов. Последняя официальная цифра - около 500 тысяч подключений. Учитывая гигантское число клиентов Сбера - это число могло бы быть существенно (на порядок !) большим. Но пока не стало.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей MVNO СберМобайл МегаФон

--