MVNO: Абонентская база MVNO в России достигла 21 млн

MForum.ru

MVNO: Абонентская база MVNO в России достигла 21 млн

14.10.2025, MForum.ru

Такую оценку приводит Forbes со ссылкой на оценки TelecomDaily. Это соответствует росту на 58%, внушительно, а на конец 2025 года по прогнозу будет 23,4 млн. Годом ранее насчитывалось 10 млн. Прогноз дальнейшего роста – 17% среднегодовых до 2030 года.

Крупнейшие операторы:

🔹 Крупнейшим MVNO принято считать Yota (МегаФон) с числом абонентов 9.5 млн и долей в 45%.

🔹 T-Mobile - 4.6 млн, 22%. Интересно, что оценка аналитиков заметно отличается от собственной оценки оператора – еще в октябре 2024 года сообщалось о «более 6 млн абонентов».

🔹 СберМобайл - 4 млн, что соответствует доле в 19%.

🔹 MVNO Ростелекома – 1.7 млн, 8%, этот оператор работает на сети T2.

🔹 МГТС - 0.42 млн, 2%, работает на сети МТС.

В период с июня 2024 по июль 2025 быстрее других рос СберМобайл, на 149%; Yota – на 50%; T-Mobile – на 28%. Не все на рынке согласны с этими оценками, например, NextMobile (входит в S8 Capital), утверждает, что его абонбаза составляет 469 тысяч абонентов и претендует на 5-е место в ренкинге выше.

Где-то в нижней части ренкинга должны быть упомянуты также такие MVNO как Альфа-Мобайл и Газпромбанк Мобайл и другие.

Несмотря на активный рост банковских MVNO, они пока не перешагнули за категорию нишевых продуктов. А относить Yota к MVNO можно только с известной натяжкой, но без этого "оператора" доля MVNO на рынке будет еще вдвое меньше.

Основной плюс MVNO – то, что в кейсах СберМобайл и T-Мобайл виртуалы пользуются одновременно услугами двух MNO, что иногда дает ощутимый выигрыш в доступности покрытия, кроме того, MVNO как правило предлагают конструкторы тарифов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: MVNO виртуальные операторы

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

13.10. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Китайские открытые модели LLM стали наиболее популярными у российских компаний / MForum.ru

19.09. [Новости компаний] IT. ИИ: МТС запускает международный акселератор в области GenAI, обещая немалые инвестиции / MForum.ru

01.09. [Новости компаний] IT. Облачные сервисы: MWS Cloud в 1,5 раза увеличила мощности GPU-облака для искусственного интеллекта / MForum.ru

14.08. [Новости компаний] Разработка ПО: МWS сообщает о запуске платформы полного цикла производства ПО с AI-агентами / MForum.ru

12.08. [Новости компаний] Облачные сервисы. Искусственный интеллект: В MWS запустили платформу для работы с LLM и моделями компьютерного зрения / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru

14.10. [Новинки] Слухи: Nothing работает над Phone (3a) Lite / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Suunto Vertical 2 – смарт-часы для активного отдыха / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный Samsung W26 представлен в Китае / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Электронная книга Onyx Boox P6 Pro с функционалом смартфона представлена официально / MForum.ru

10.10. [Новинки] Слухи: Тонкий смартфон Motorola Edge 70 представят 5 ноября / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: HMD Touch 4G – устройство на ОС RTOS Touch / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e с 200 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru

08.10. [Новинки] Компоненты: Samsung ISOCELL HP5 – новый 200 Мп сенсор для смартфонов / MForum.ru

07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru

07.10. [Новинки] Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон» / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F07 появился в Индии / MForum.ru

06.10. [Новинки] Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough / MForum.ru

03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: