MVNO: Абонентская база MVNO в России достигла 21 млн

Такую оценку приводит Forbes со ссылкой на оценки TelecomDaily. Это соответствует росту на 58%, внушительно, а на конец 2025 года по прогнозу будет 23,4 млн. Годом ранее насчитывалось 10 млн. Прогноз дальнейшего роста – 17% среднегодовых до 2030 года.

Крупнейшие операторы:

🔹 Крупнейшим MVNO принято считать Yota (МегаФон) с числом абонентов 9.5 млн и долей в 45%.

🔹 T-Mobile - 4.6 млн, 22%. Интересно, что оценка аналитиков заметно отличается от собственной оценки оператора – еще в октябре 2024 года сообщалось о «более 6 млн абонентов».

🔹 СберМобайл - 4 млн, что соответствует доле в 19%.

🔹 MVNO Ростелекома – 1.7 млн, 8%, этот оператор работает на сети T2.

🔹 МГТС - 0.42 млн, 2%, работает на сети МТС.

В период с июня 2024 по июль 2025 быстрее других рос СберМобайл, на 149%; Yota – на 50%; T-Mobile – на 28%. Не все на рынке согласны с этими оценками, например, NextMobile (входит в S8 Capital), утверждает, что его абонбаза составляет 469 тысяч абонентов и претендует на 5-е место в ренкинге выше.

Где-то в нижней части ренкинга должны быть упомянуты также такие MVNO как Альфа-Мобайл и Газпромбанк Мобайл и другие.

Несмотря на активный рост банковских MVNO, они пока не перешагнули за категорию нишевых продуктов. А относить Yota к MVNO можно только с известной натяжкой, но без этого "оператора" доля MVNO на рынке будет еще вдвое меньше.

Основной плюс MVNO – то, что в кейсах СберМобайл и T-Мобайл виртуалы пользуются одновременно услугами двух MNO, что иногда дает ощутимый выигрыш в доступности покрытия, кроме того, MVNO как правило предлагают конструкторы тарифов.

