MVNO: Абонентская база MVNO в России достигла 21 млн

MForum.ru
14.10.2025,
Такую оценку приводит Forbes со ссылкой на оценки TelecomDaily. Это соответствует росту на 58%, внушительно, а на конец 2025 года по прогнозу будет 23,4 млн. Годом ранее насчитывалось 10 млн. Прогноз дальнейшего роста – 17% среднегодовых до 2030 года.
Крупнейшие операторы:
🔹 Крупнейшим MVNO принято считать Yota (МегаФон) с числом абонентов 9.5 млн и долей в 45%.
🔹 T-Mobile - 4.6 млн, 22%. Интересно, что оценка аналитиков заметно отличается от собственной оценки оператора – еще в октябре 2024 года сообщалось о «более 6 млн абонентов».
🔹 СберМобайл - 4 млн, что соответствует доле в 19%.
🔹 MVNO Ростелекома – 1.7 млн, 8%, этот оператор работает на сети T2.
🔹 МГТС - 0.42 млн, 2%, работает на сети МТС.
В период с июня 2024 по июль 2025 быстрее других рос СберМобайл, на 149%; Yota – на 50%; T-Mobile – на 28%. Не все на рынке согласны с этими оценками, например, NextMobile (входит в S8 Capital), утверждает, что его абонбаза составляет 469 тысяч абонентов и претендует на 5-е место в ренкинге выше.
Где-то в нижней части ренкинга должны быть упомянуты также такие MVNO как Альфа-Мобайл и Газпромбанк Мобайл и другие.
Несмотря на активный рост банковских MVNO, они пока не перешагнули за категорию нишевых продуктов. А относить Yota к MVNO можно только с известной натяжкой, но без этого "оператора" доля MVNO на рынке будет еще вдвое меньше.
Основной плюс MVNO – то, что в кейсах СберМобайл и T-Мобайл виртуалы пользуются одновременно услугами двух MNO, что иногда дает ощутимый выигрыш в доступности покрытия, кроме того, MVNO как правило предлагают конструкторы тарифов.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: MVNO виртуальные операторы
--
Публикации по теме:
13.10. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Китайские открытые модели LLM стали наиболее популярными у российских компаний / MForum.ru
19.09. [Новости компаний] IT. ИИ: МТС запускает международный акселератор в области GenAI, обещая немалые инвестиции / MForum.ru
01.09. [Новости компаний] IT. Облачные сервисы: MWS Cloud в 1,5 раза увеличила мощности GPU-облака для искусственного интеллекта / MForum.ru
14.08. [Новости компаний] Разработка ПО: МWS сообщает о запуске платформы полного цикла производства ПО с AI-агентами / MForum.ru
12.08. [Новости компаний] Облачные сервисы. Искусственный интеллект: В MWS запустили платформу для работы с LLM и моделями компьютерного зрения / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru
14.10. [Новинки] Слухи: Nothing работает над Phone (3a) Lite / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Suunto Vertical 2 – смарт-часы для активного отдыха / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный Samsung W26 представлен в Китае / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Электронная книга Onyx Boox P6 Pro с функционалом смартфона представлена официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Слухи: Тонкий смартфон Motorola Edge 70 представят 5 ноября / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: HMD Touch 4G – устройство на ОС RTOS Touch / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e с 200 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Компоненты: Samsung ISOCELL HP5 – новый 200 Мп сенсор для смартфонов / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон» / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F07 появился в Индии / MForum.ru
06.10. [Новинки] Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru