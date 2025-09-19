IT. ИИ: МТС запускает международный акселератор в области GenAI, обещая немалые инвестиции

MForum.ru
19.09.2025,
МТС Web Services запустила акселерационную программу для стартапов, нацеленную на развитие генеративного ИИ и корпоративных SaaS решений.
Участникам обещаны инвестиции в размере до $2 млн (от 10 млн руб до 160 млн руб) на проект. Общий бюджет акселератора – порядка $20 млн, что является значительной суммой для венчурного рынка РФ. Об этом сегодня сообщают Ведомости.
В акселераторе могут принимать участие проекты из Европы, Латинской Америки, стран АТР, с Ближнего Востока и из Северной Африки. Стадии привлечения – от MVP до Series A.
Будет отобрано до 10 команд (хотя заявленного капитала хватило бы и на большее их количество, ведь не все получат максимальный чек), которые смогут запустить пилот с МТС или дочерними компаниям, получить льготный доступ к облачной инфраструктуре, GPU, API и инструментам мониторинга MWS Cloud, менторскую и маркетинговую поддержку.
В МТС надеются найти талантливые команды, что позволит усилить продуктовый портфель компании их решениями.
Любопытный факт на фоне прошлогоднего сокращения активностей при работе со стартапами, похоже, что компания намерена вернуться к более активной инвестиционной программе. Для этого есть стимулы, в частности, поиск внешних инноваций, привлечение клиентов для MWS Cloud, привлечение талантов. Это логичный шаг в рамках заявленной МТС долгосрочной стратегии трансформации в IT-холдинг.
Заявленный широкий географический охват (Европа, LATAM, АТР, Ближний Восток и Северная Африка) логичен с точки зрения амбиций МТС по интернационализации своего cloud-бизнеса и поиску новых рынков сбыта. Но надежды на привлечение интересных команд из развитых стран могут не оправдаться. Хотя бы потому, что за предложением МТС стоит ограниченный адресуемый рынок, репутационные и регуляторные риски. На международном рынке идет конкуренция за перспективные стартапы, выиграть ее проще крупным американским акселераторам (да и европейским), вспомнить хотя бы Y Combinator. Остается ориентироваться на страны Латинской Америки, АТР и MENA, а также на Казахстан и, скажем, Сербию.
Но не только деньги могут привлекать стартапы в предложении МТС. Мощный фактор – это возможность пилотирования на реальном крупном бизнесе (телеком, банк, ритейл). Это стоит подсветить в маркетинговой коммуникации МТС. Далеко не каждый даже крупный зарубежный акселератор может предложить эту опцию.
Наибольшие перспективы видятся для стартапов в области основного бизнеса МТС и MWS Cloud:
Если говорить о рисках проекта, то основной риск для программы — бюрократия и низкая скорость принятия решений внутри большой корпорации, которая может погубить любое начинание маленького стартапа. МТС может с этим справиться, если сумеет создать гибкий и предпринимательский процесс внутри себя.
