TravelTech. Стартапы: МТС сообщает о запуске МТС Travel Accelerator в центре инноваций и инвестиций MTS SturtUp Hub

27.08.2024, MForum.ru

Участники акселератора смогут привлечь в свои проекты до 500 млн рублей инвестиций, получить экспертную поддержку и доступ к технологиям МТС для тестирования бизнес-моделей.

В акселератор можно подавать заявки по 3-м ключевым направлениям:

🎈 Hotel Tech - решения для отельеров

🎈 OTA Tech - сервисы для цифровых витрин

🎈 Travel Tech - решения для путешественников

Финалистам обещана возможность тестирования решений на инфраструктуре сервиса МТС Travel. Успешным проектам МТС предложит долгосрочное сотрудничество.

Этим поддержка финалистов не ограничится, они получат доступ к инфраструктуре облачных сервисов, технологиям ИИ МТС и инвестиции венчурного фонда MTS StartUp Hub - серьезная поддержка на старте для любого проекта.

«Туристический рынок России сегодня в лидерах по темпам роста, но в то же время остро нуждается в цифровизации. Чтобы предлагать конкурентные сервисы и справляться с высоким спросом нужны технологические решения, которые учитывают специфическую экспертизу рынка гостеприимства. Такую экспертизу мы надеемся найти в среде travel-стартапов. Наиболее интересны для нас решения персонализации, использование Big Data и AI для улучшения клиентского опыта и опыта объектов размещения, всё, что связано с цифровизацией работы отелей и их услуг», — сказал генеральный директор сервиса путешествий МТС Travel Вадим Мельников.

«Рынок туристических технологий быстро развивается, и эта динамика подтверждается глобальными трендами: согласно отчету Allied Market Research, в 2022 году туристический рынок оценивался в 9,4 млрд долларов США, а к 2032 году, по оценкам, он достигнет 21 млрд долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 8,6%. В России эта тенденция еще более выражена: в течение трех лет проникновение онлайн-сервисов в travel-сегмент может вырасти до 60%. МТС TRAVEL ACCELERATOR — это отличный шанс для стартапов заявить о себе. Мы ищем проекты, которые помогут изменить российский рынок туризма и обеспечить нам seamless experience — бесшовный клиентский опыт — от бронирования билетов до выбора экскурсии и проживания в отеле», — подчеркнул Дмитрий Курин, директор департамента стратегического развития и инвестиций МТС, CEO MTS StartUp Hub.

Предложение МТС кажется мне наглядной реализацией подхода Win-Win, когда обе сотрудничающие стороны могут получить выигрыш от сотрудничества. Для МТС это также способ органичного развития своей экосистемы в области Travel Tech за счет привлечения "свежего интеллекта".

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теги: МТС акселераторы стартапы TravelTech услуги экосистемы

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