ИТ. Стартапы: МТС проинвестирует до $5 млн в стартапы, разрабатывающие продукты на технологии блокчейн

22.04.2024, MForum.ru

МТС запускает блокчейн-акселератор. Компания приглашает к участию стартапы, разрабатывающие цифровые продукты на основе технологии блокчейн. Выпускники акселерационной программы получат возможность привлечь инвестиции от венчурного фонда МТС.

Заявки собирает Центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, в состав которого входит венчурный фонд. Прием заявок - до 10 июня, регистрация - на офсайте программы.

Кто может участвовать?

Стартапы с разработками по следующим направлениям:

Физические устройства доступа к распределенным реестрам:

Криптокарты

Системы идентификации на блокчейне

Криптобанкоматы и точки доступа к реестрам

Fin-Tech сервисы

Платежные решения для осуществления транзакций (С2С/В2С/В2В) c цифровыми активами;

Краудфандинг- и краудинвестинг-платформы на базе Blockchain;

Платформа для благотворительных фондов на блокчейне.

Сервисы для регистрации и передачи прав собственности

Распределенные реестры для регистрации прав собственности и проведения процедур патентования;

NFT;

Цифровой паспорт на любой физический актив.

Кибербезопасность данных и инфраструктуры

Решения в области безопасного обмена персональными данными на базе блокчейна;

Протоколы для обмена информацией между сетями и ее верификации;

Решения по обеспечению безопасного цифрового периметра.

Другие решения

Продукты на базе Blockchain с высоким инвестиционным потенциалом.

Среди критериев отбора - MVP в наличии, а также подтвержденный рынок для развития продукта. В акселерационной программе, которая продлится в течение 2 месяцев, примут участие такие эксперты, как Владимир Стасевич (Атомайз, Евгений Архипов (экс-блокчейн Ак Барс Банк) и другие.

Программа акселератора включает практические мастер-классы и воркшопы, индивидуальную работу с трекерами и бизнес-заказчиками из МТС по доработке продукта и бизнес-стратегии. Участники смогут подключиться к инфраструктуре ЦФА ХАБ (блокчейн-латформа, разработанная в ООО Блокчейн хаб, дочерней компании ПАО МТС) для тестирования бизнес-моделей. Кроме того, стартапы получат доступ к 80-млн аудитории МТС для проведения пилотных запусков продуктов в контуре экосистемы.

1 сентября участники представят питчи своих проектов в рамках демо-дня, на который кроме топ-менеджмента МТС будут приглашены представители внешних венчурных фондов, частные инвесторы и лидеры блокчейн-отрасли.

«Последние несколько лет мы наблюдаем активное развитие решений на базе технологий распределенного реестра. Развитие технологии блокчейн и ее применение также приветствуется со стороны регулятора, который активно формирует нормативную базу для применения подобных решений в бизнесе и жизни. В МТС мы уже несколько лет развиваем собственную экспертизу на рынке Blockchain на базе инфраструктуры и лицензии ЦФА Хаб (платформа, разработанная дочкой МТС — ООО «Блокчейн хаб»). Мы приглашем к сотрудничеству технологические проекты на базе Web3 и готовы предоставить им экспертизу, доступ к технологиям и экосистеме МТС, а также инвестиции для развития новых прорывных продуктов!», — говорит директор департамента стратегического развития и инвестиций МТС Дмитрий Курин.

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теги: стартапы акселераторы блокчейн МТС айти ИТ

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