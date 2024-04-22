ИТ. Стартапы: МТС проинвестирует до $5 млн в стартапы, разрабатывающие продукты на технологии блокчейн

MForum.ru
22.04.2024,
МТС запускает блокчейн-акселератор. Компания приглашает к участию стартапы, разрабатывающие цифровые продукты на основе технологии блокчейн. Выпускники акселерационной программы получат возможность привлечь инвестиции от венчурного фонда МТС.
Заявки собирает Центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, в состав которого входит венчурный фонд. Прием заявок - до 10 июня, регистрация - на офсайте программы.
Кто может участвовать?
Стартапы с разработками по следующим направлениям:
Физические устройства доступа к распределенным реестрам:
Fin-Tech сервисы
Сервисы для регистрации и передачи прав собственности
Кибербезопасность данных и инфраструктуры
Другие решения
Среди критериев отбора - MVP в наличии, а также подтвержденный рынок для развития продукта. В акселерационной программе, которая продлится в течение 2 месяцев, примут участие такие эксперты, как Владимир Стасевич (Атомайз, Евгений Архипов (экс-блокчейн Ак Барс Банк) и другие.
Программа акселератора включает практические мастер-классы и воркшопы, индивидуальную работу с трекерами и бизнес-заказчиками из МТС по доработке продукта и бизнес-стратегии. Участники смогут подключиться к инфраструктуре ЦФА ХАБ (блокчейн-латформа, разработанная в ООО Блокчейн хаб, дочерней компании ПАО МТС) для тестирования бизнес-моделей. Кроме того, стартапы получат доступ к 80-млн аудитории МТС для проведения пилотных запусков продуктов в контуре экосистемы.
1 сентября участники представят питчи своих проектов в рамках демо-дня, на который кроме топ-менеджмента МТС будут приглашены представители внешних венчурных фондов, частные инвесторы и лидеры блокчейн-отрасли.
«Последние несколько лет мы наблюдаем активное развитие решений на базе технологий распределенного реестра. Развитие технологии блокчейн и ее применение также приветствуется со стороны регулятора, который активно формирует нормативную базу для применения подобных решений в бизнесе и жизни. В МТС мы уже несколько лет развиваем собственную экспертизу на рынке Blockchain на базе инфраструктуры и лицензии ЦФА Хаб (платформа, разработанная дочкой МТС — ООО «Блокчейн хаб»). Мы приглашем к сотрудничеству технологические проекты на базе Web3 и готовы предоставить им экспертизу, доступ к технологиям и экосистеме МТС, а также инвестиции для развития новых прорывных продуктов!», — говорит директор департамента стратегического развития и инвестиций МТС Дмитрий Курин.
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теги: стартапы акселераторы блокчейн МТС айти ИТ
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