Пресс-релизы: МТС и Сбербанк окажут поддержку лучшим IT-стартапам России

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Пресс-релизы: МТС и Сбербанк окажут поддержку лучшим IT-стартапам России

16.10.2018, MForum.ru

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16 октября 2018 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и ПАО «Сбербанк России» договорились о партнерстве в области поддержки и развития инновационных технологических проектов в России.

В рамках партнерства корпоративный акселератор MTS StartUp Hub, совместно с акселератором Сбербанка и одним из крупнейших американских акселераторов — 500 Startups, отберет перспективные IT-стартапы и оценит потенциальные шансы команд на проведение пилотных проектов и получение контракта с одним из партнеров программы.

MTS StartUp Hub окажет менторскую поддержку молодым командам, проведя серию экспертных встреч со стартапами наряду с сотрудниками Сбербанка и 500 Startups. Это позволит пригласить в программу акселерации те проекты, которые интересны МТС в качестве поставщиков технологий или потенциальных инвестиций.

Отобранные МТС стартапы получат возможность запуска пилотных проектов с МТС для тестирования своих продуктов в реальных условиях на базе ресурсов компании. Перспективные команды в будущем смогут заключить контракт с МТС, а также получить инвестиции на развитие.

Программа ориентирована на компании, которые уже имеют свой продукт и первых клиентов. Набор проходил по широкому спектру бизнес-направлений, в частности, e-commerce, e-health, Lifestyle services, Cloud B2B, AdTech.

«Мы видим возможности для дальнейшей институционализации инновационного рынка, которые открываются на фоне роста качественных IT-проектов. Сегодня МТС использует разные инструменты работы со стартапами, в частности, мы развиваем собственый акселератор MTS StartUp Hub, а также заинтересованы в партнерствах с ключевыми игроками рынка и ВУЗами. Комплексная работа позволит развивать инновационный потенциал не только в периметре компании, но и в целом в стране, — отметил вице-президент по цифровым бизнес-решениям МТС Валерий Шоржин. — МТС привнесет в программу акселератора как технологическую, так и инвестиционную экспертизу. Для этого мы готовы предоставить стартапам прямой доступ к ресурсам МТС».

«Хочу поблагодарить наших партнеров в проекте создания совместного с 500 Startups акселератора - правительство Москвы, крупнейшие корпорации и венчурные фонды за сотрудничество. Теперь, с такими известными партнерами из различных индустрий у стартапов-участников будет реальная возможность за время акселерации опробовать свои технологии и бизнес-модели на практике. Кроме того, корпорации и венчурные инвесторы будут наблюдать за успехами команд и возможно, по итогам программы принять решение об инвестициях», — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Акселератор MTS StartUp Hub запущен в марте 2018 года и является ключевым элементом программы взаимодействия МТС с молодыми технологическими компаниями. Целью программы является интенсивное развитие стратап-команд через менторство, обучение и экспертную поддержку для подготовки продукта к пилотированию. По итогам первых двух наборов заявки на участие подали порядка 600 команд из 13 стран.

Акселератор Сбербанка и 500 Startups – это программа развития (акселерации) IT-стартапов России. Для акселератора будут отобраны 25 самых сильных команд. Каждый стартап-участник получит посевные инвестиции от Сбербанка, условия предоставления инвестиций будут обсуждаться индивидуально с каждой командой. Первая часть программы пройдет в Москве, затем семь лучших стартапов отправятся на вторую часть в Кремниевую долину. Прием заявок от стартапов продлится до 14 октября 2018 года.

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теги: МТС социальная ответственность стартапы акселераторы

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