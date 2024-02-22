Социальная ответственность: Сотрудничество во имя жизни - билайн и ЛизаАлерт в 2023 году

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Социальная ответственность: Сотрудничество во имя жизни - билайн и ЛизаАлерт в 2023 году

22.02.2024, MForum.ru

ЛизаАлерт - самый масштабный поисково-спасательный отряд в России. Вот уже 13 лет его участники помогают находить и спасать людей в 64 регионах страны. Из них более 10 лет билайн остается ключевым партнером отряда, предоставляя ряд технологических возможностей.

 

Билайн, ЕКА, RuRu, Лиза Алерт и социальная ответственность

 

Итоги сотрудничества в 2023 году:

Только за прошлый год в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 48 320 заявок на поиск пропавших, 38 385 человек удалось спасти.

● Входная точка практически каждого поиска — звонок на бесплатную горячую линию 8(800)700-54-52, которую отряду предоставляет билайн. Благодаря 239 операторам, дежурящих посменно, «ЛизаАлерт» ежедневно в круглосуточном режиме получает заявки на поиск людей и важные свидетельства по всей стране. За прошлый год на горячую линию поступило более 127 тысяч звонков.

 

Система SMS-информирования «Потеряться — не значит пропасть». После подключения к бесплатной рассылке добровольцы, которым может стать каждый желающий, получают SMS-уведомление о поисках пропавшего человека в выбранном регионе или районе города. Сервис стал одним из ключевых элементов для масштабирования отряда «ЛизаАлерт». С 2018 года к SMS-информированию подключились и стали добровольцами более 87 тыс. человек в 63 регионах России. За 2023 год было разослано более 2,2 млн SMS-сообщений.

Подписаться на SMS-информирование можно на lizaalert.beeline.ru. Все просто — достаточно заполнить небольшую анкету и указать, чем ты готов помогать. Это не всегда выход на поиск. Есть возможность искать людей удаленно — так находят людей в большей части поисков. Вариантов множество, и помочь может каждый. Можно обзванивать больницы, печатать ориентировки; если есть автомобиль, можно довезти добровольцев до штаба. Есть отдельные задачи для тех, кто умеет управлять дроном, и даже для владельцев квадроциклов. Сложно предугадать, чья и какая помощь станет решающей и спасет жизнь человеку.

 

Оповещения потенциальных свидетелей. Это дополнение к сервису «Потеряться — не значит пропасть». С помощью механизмов Big Data получается анализировать огромное количество данных об абонентах. Так, SMS стали получать те, кто конкретно мог сыграть ключевую роль в поиске человека. Это люди, которые бывают в том месте, где потенциально может находиться пропавший. При этом все данные остаются анонимными и обезличенными для всех участников процесса. Получив такое сообщение, человек сам принимает решение связаться ли с отрядом, чтобы сообщить информацию о пропавшем.

 

● Механизм размещения ориентировок пропавшего на экранах в магазинах «Пятерочка» в Москве и офисах обслуживания билайна по РФ. Проект реализуется с августа 2022 года на базе платформы Beeline Indoor и помогает находить потенциальных свидетелей. При разработке технологии особое внимание уделялось скорости, которая так важна в первые часы поиска пропавших. Платформа использует «умные» алгоритмы для настройки сообщений на удалённых рекламных носителях и постоянно совершенствуется. На сегодняшний момент проект охватывает 318 офисов обслуживания билайна по РФ (в Москве и МО — в 66 офисах) и 59 магазинов «Пятёрочка» в Москве. В частности, технология задействует экраны в точках продаж билайна на московских вокзалах: Белорусском, Казанском, Ленинградском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском.

 

● Для поисково-спасательных операций в природной среде отряд использует беспилотную авиационную систему (БАС), готовую к работе практически в любых погодных условиях — и в минусовую погоду, и в дождь, и в метель. БАС состоит из дрона с полетной дальностью до 25 км с возможностью поиска в темноте, мощного тепловизора и нейросети «Beeline AI — поиск людей». В распоряжении «ЛизаАлерт» с конца 2021 года - три беспилотника. За 2023 год все дроны отряда принесли 389 316 снимков, из них нейросетью было просмотрено 309 156 снимков, сэкономлено 22 690 человеко-часов. Общая площадь поисковых задач составила 289 кв. км. Благодаря одному из этих дронов со встроенным тепловизором ночью 19 ноября 2023 года среди заснеженных полей в Московской области был спасен человек. Мужчина потерялся и уже начал замерзать. О том, как прошла эта операция, можно прочитать здесь.

 

● Отряд продолжает использовать технологию Multisim, разработанную билайном и переданную «ЛизаАлерт» для поисково-спасательных операций. Это своего рода роутер, который объединил в себе ресурсы, предоставляемые сетями связи всех четырех федеральных операторов для увеличения скорости мобильного интернета и обеспечения устойчивой связи в труднодоступной местности. Важная особенность устройства — влагонепроницаемость, которая позволяет отряду вести работу в экстремальных погодных условиях.

По данным «ЛизаАлерт», Multisim хорошо зарекомендовал себя в практике отряда. Помимо решения задач по оснащению интернетом поискового штаба, отряд протестировал возможности использования этого устройства для передачи данных, собранных беспилотником на сервер, - этому направлению критически важна скорость интернета для максимально быстрой передачи снимков в группу обработки просмотра. Использование Multisim кратно увеличило скорость выгрузки фотографий и позволило выйти на новый уровень работы с нейросетью «Beeline AI — Поиск людей».

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теги: билайн ВымпелКом социальная ответственность Лиза Алерт

© Алексей Бойко, MForum.ru

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