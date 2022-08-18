Социальная ответственность бизнеса: ВымпелКом и Пятерочка помогут поискам пропавших людей

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Социальная ответственность бизнеса: ВымпелКом и Пятерочка помогут поискам пропавших людей

18.08.2022, MForum.ru

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ВымпелКом и Пятерочка запустили в Москве проект - информация о пропавших людях, которых разыскивает поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" будет размещаться среди прочего на медиаэкранах в магазинах Пятерочки.

 

 

В программе будут задействованы мультимедийные носители в 200 магазинах Москвы. Если кто-то из покупателей знает пропавшего, которого ищут волонтеры, он сможет сообщить об этом на горячую линию - 8 (800) 700 54 52.

В основе проекта - платформа Beeline Indoor, которая позволяет управлять сообщениями на удаленных рекламных экранах. Эта платформа позволяет за пару минут загрузить информацию о пропавшем в ЛК "ЛизаАлерт". Привязка к геопозиции позволяет вывести сообщение на экраны в магазинах в свободные от рекламы слоты в магазинах в радиусе 5-10 км, где человек был замечен в последний раз

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»:

«Мы рады новым возможностям и особенно объединению усилий двух наших давних партнёров. Мы уверены, что использование площадок для оперативного размещения информации о пропавших людях сильно повысит результативность поисков».

Илья Цесельчук, руководитель департамента цифровых продуктов и технологий для ритейла дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом»:

«Пилотный запуск проекта показал, что данная информация действительно привлекает внимание покупателей - время просмотра увеличивается на 40-50% в зависимости от времени суток и локации».

Как ожидается, эта инициатива поможет повысить эффективность поискам в городе, где торговые центры и магазины выступают центрами притяжения для детей, подростков и пожилых людей с нарушением памяти.

пресс-релиз билайн

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теги: телеком билайн Вымпелком социальная ответственность бизнеса

© Алексей Бойко, MForum.ru

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