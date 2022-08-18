Социальная ответственность бизнеса: ВымпелКом и Пятерочка помогут поискам пропавших людей

MForum.ru
18.08.2022,
ВымпелКом и Пятерочка запустили в Москве проект - информация о пропавших людях, которых разыскивает поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" будет размещаться среди прочего на медиаэкранах в магазинах Пятерочки.
В программе будут задействованы мультимедийные носители в 200 магазинах Москвы. Если кто-то из покупателей знает пропавшего, которого ищут волонтеры, он сможет сообщить об этом на горячую линию - 8 (800) 700 54 52.
В основе проекта - платформа Beeline Indoor, которая позволяет управлять сообщениями на удаленных рекламных экранах. Эта платформа позволяет за пару минут загрузить информацию о пропавшем в ЛК "ЛизаАлерт". Привязка к геопозиции позволяет вывести сообщение на экраны в магазинах в свободные от рекламы слоты в магазинах в радиусе 5-10 км, где человек был замечен в последний раз
Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»:
«Мы рады новым возможностям и особенно объединению усилий двух наших давних партнёров. Мы уверены, что использование площадок для оперативного размещения информации о пропавших людях сильно повысит результативность поисков».
Илья Цесельчук, руководитель департамента цифровых продуктов и технологий для ритейла дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом»:
«Пилотный запуск проекта показал, что данная информация действительно привлекает внимание покупателей - время просмотра увеличивается на 40-50% в зависимости от времени суток и локации».
Как ожидается, эта инициатива поможет повысить эффективность поискам в городе, где торговые центры и магазины выступают центрами притяжения для детей, подростков и пожилых людей с нарушением памяти.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком билайн Вымпелком социальная ответственность бизнеса
Публикации по теме:
17.08. [Новости компаний] Социальная ответственность бизнеса: Билайн открыл горячую линию для благотворительной акции / MForum.ru
23.06. [Новости компаний] Социальная ответственность бизнеса: ЛизаАлерт и билайн подключили чат-бот ВКонтакте / MForum.ru
02.06. [Новости компаний] Социальная ответственность бизнеса: Вымпелком присоединился к Национальному инклюзивному договору / MForum.ru
15.02. [Новости компаний] Благотворительность: Вымпелком и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью / MForum.ru
21.01. [Новости компаний] AI. Беспилотники: "Beeline AI - поиск людей" научили работать с беспилотниками DJI MATRICE-300 / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Motorola Moto Tab G62 с 10,6-дюймовым дисплеем / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 8 4G с AMOLED-экраном 90 Гц и чипсетом SD 680 / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Yuanhang 30S – смартфон на чипсете Unisoc T760 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Buddy 2 появился в Южной Корее / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия POCO M4 5G / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Honor Magic V2 представят в декабре / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K50 Extreme недорогой смартфон на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mix Fold 2 – тонкий складной смартфон / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto S30 Pro – мощное железо по умеренной цене / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Motorola Razr 2022 получил Snapdragon 8+ Gen / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto X30 Pro - первый в мире смартфон с камерой 200 Мп / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: На российском рынке появился смартфон Infinix Note 12 NFC G88 / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Blackview Tab 13 – планшет с режимом ПК / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Realme 9 (4G) появился в России / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы OPPO Band 2 представлены официально / MForum.ru
10.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A04s / MForum.ru
10.08. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace Pro представлен официально / MForum.ru
09.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 4 замечен на рендерах / MForum.,ru
09.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaoxin Pad Pro 2022 / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A23 5G представлен официально / MForum.ru