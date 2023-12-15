Социальная ответственность бизнеса: Цифровая грамотность для незрячих - Everland и билайн провели тестирование дисплеев Брайля

15.12.2023, MForum.ru

Обзор проводили незрячие эксперты проекта Everland.

Дисплей Брайля - это устройство, предназначенное для вывода информации с компьютера в формате, доступном незрячим. Данные передаются в виде рельефных точек шрифта Брайля, что позволяет считывать их пальцами. Это сравнительно дорогие устройства, которые в России включены в перечень технических средств реабилитации. Их распределяют в рамках федеральной программы для людей с одновременным нарушением слуха и зрения, а также для незрячих детей в возрасте 6-18 лет.

В рамках исследования сравнивались 5 дисплеев Брайля и 2 ПК с тактильными дисплеями. Оценивались такие параметры, как эргономика, простота управления дисплеем, наличие или отсутствие дополнительных встроенных функций, удобство расположения клавиш, тип клавиатуры, важные настройки для начала использования.

По оценкам экспертов, все взятые для сравнения дисплеи оказались удобны в использовании. Компактные устройства удобны для тех, кто планирует часто брать устройство с собой. Если речь идет о стационарном использовании, лучше брать дисплей с 40 ячейками Брайля. Интересующиеся могут найти информацию об обзоре на сайте проекта.

Летом 2023 года Everland запустила онлайн-курс по использованию цифровых технологий для детей и подростков с нарушениями зрения. В рамках курса, обучаемые могут научиться работать с ПО и ассистивными устройствами, что упростит для них пользованием компьютером и смартфоном для учебы, общения, перемещений по городу и решения других бытовых задач.

За 6 месяцев работы платформы, обучение прошло более 700 человек с нарушениями зрения.

Софья Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайна:

«В рамках курса мы постоянно взаимодействуем с аудиторией, находимся в диалоге и получаем обратную связь. Один из запросов, который сформировался в момент изучения курса, стал основой для обзора еще одного вида вспомогательных устройств для людей с инвалидностью. Следуя своим стремлениям слушать и замечать потребности клиента, обеспечивать равный доступ ко всем услугам, мы совместно с Everland представляем новый трек нашего курса. Надеюсь, что наши совместные проекты продолжат помогать приобретать необходимые знания и навыки для независимости и изучения помогающих цифровых программ”.

Каждый курс состоит из 8-15 уроков продолжительностью 20-30 минут. Уроки состоят из видео, которые объясняют процесс взаимодействия с устройством и текстовой части, которая содержит пояснения, горячие клавиши, ссылки и т.д. После каждого урока предлагается пройти короткие тесты, которые закрепляют пройденный материал. На платформе также можно найти информацию об ассистивных устройствах, которые помогают людям с различными нарушениями здоровья: скринридерах – программах для считывания текста с экрана гаджетов, айтрекерах - устройствах для управления компьютером глазами, специальных джойстиках для людей с нарушением моторики, программе LINKa для людей с нарушениями речи и т.д. Специальный раздел, созданный совместно с экспертами Лаборатории Касперского, посвящен безопасности в интернете. Курс находится в открытом доступе на платформе билайн.инклюзия. Для первоначального входа потребуется помощь взрослого.

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теги: билайн социальная ответственность бизнеса Everland

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