Благотворительность: Вымпелком и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью

MForum.ru
15.02.2022,
Два года тому назад Вымпелком и Everland (Эверленд) запустли онлайн-платформу для профессионального обучения и последующего трудоустройства людей с различными видами инвалидности. За это время 562 специалиста смогли найти постоянную работу в Everland, билайн, дочерних компаниях, а также у партнеров - Тинькофф, Яндекс, Совкомбанк, Microsoft.
Платформа обеспечивает возможности обучения в области текстового и видеоконтента, связям с общественностью, графическому и веб-дизайну, веб-разработке, юриспруденции, тестированию доступности сайтов и приложений. Всем этим навыкам можно обучиться с нуля.
В середине 2021 года был запущен инклюзивный коворкинг для пользователей платформы. 113 людей с особенностями здоровья приняли участие в мотивационных и обучающих мероприятиях, 42 начинающих специалиста используют инфраструктуру коворкинга для старта в профессии.
Everland и билайн сотрудничают с 2019 года, эта работа идет в рамках стратегии по устойчивому развитию компании.
Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайн:
«билайн в своей работе стремится развивать культуру инклюзии и смотреть с позиции бизнес-экспертизы на возможности трудоустройства. Мы работаем над тем, чтобы создать комфортную среду для всех: адаптируем рабочее пространство, создаем эффективные инклюзивные команды и ищем выходы на новые рынки. В последние годы мы видим, как благодаря в том числе и нашей работе, сдвигается фокус общественного мнения в сторону дестигматизации инвалидности и все чаще поднимаются вопросы равных прав и возможностей».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: благотворительность социальная ответственность бизнеса стратегия устойчивого развития билайн Вымпелком
Публикации по теме:
21.01. [Новости компаний] AI. Беспилотники: "Beeline AI - поиск людей" научили работать с беспилотниками DJI MATRICE-300 / MForum.ru
03.12. [Новости компаний] Благотворительность: "Форум доноров" присвоил МТС высшую категорию А+ / MForum.ru
16.11. [Новости компаний] Социальная ответственность: Отряд «ЛизаАлерт» и билайн подводят итоги использования совместных технологий в ходе высокого поискового сезона 2021 года / MForum.ru
15.10. [Новости компаний] Социальная ответственность: "Билайн.Поиск" поможет спасателям искать людей / MForum.ru
17.09. [Новости компаний] Социальные инициативы: Билайн и ВКонтакте поддержат выпуск документального сериала / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Цены Realme 9 Pro и 9 Pro+ стали известны до анонса / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia G11 получил дисплей 90 Гц и АКБ 5050 мАч / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Представлен POCO M4 Pro 5G с чипсетом Dimensity 810 и дисплеем 90 Гц / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia G21 / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A23 / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Realme C35 на UniSoC T616 представлен официально / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 Ultra – топовый смартфон с S Pen / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 и S22+ представлены официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G представлен официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro, фотофлагман на Harmony OS, появился в России / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Huawei P50 Pocket Premium Edition / MForum.ru
08.02. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о планшете Vivo / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: BLU G51 представлен официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2022) представлен официально / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Рендеры Nokia G21 появились в сети / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo T1 5G / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи смартфона BQ 6061L SLIM / MForum.ru