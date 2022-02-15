Благотворительность: Вымпелком и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью

MForum.ru

Благотворительность: Вымпелком и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью

15.02.2022, MForum.ru

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Два года тому назад Вымпелком и Everland (Эверленд) запустли онлайн-платформу для профессионального обучения и последующего трудоустройства людей с различными видами инвалидности. За это время 562 специалиста смогли найти постоянную работу в Everland, билайн, дочерних компаниях, а также у партнеров - Тинькофф, Яндекс, Совкомбанк, Microsoft.

 

 

 

Платформа обеспечивает возможности обучения в области текстового и видеоконтента, связям с общественностью, графическому и веб-дизайну, веб-разработке, юриспруденции, тестированию доступности сайтов и приложений. Всем этим навыкам можно обучиться с нуля.

В середине 2021 года был запущен инклюзивный коворкинг для пользователей платформы. 113 людей с особенностями здоровья приняли участие в мотивационных и обучающих мероприятиях, 42 начинающих специалиста используют инфраструктуру коворкинга для старта в профессии.

Everland и билайн сотрудничают с 2019 года, эта работа идет в рамках стратегии по устойчивому развитию компании.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайн:

«билайн в своей работе стремится развивать культуру инклюзии и смотреть с позиции бизнес-экспертизы на возможности трудоустройства. Мы работаем над тем, чтобы создать комфортную среду для всех: адаптируем рабочее пространство, создаем эффективные инклюзивные команды и ищем выходы на новые рынки. В последние годы мы видим, как благодаря в том числе и нашей работе, сдвигается фокус общественного мнения в сторону дестигматизации инвалидности и все чаще поднимаются вопросы равных прав и возможностей».

пресс-релиз

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теги: благотворительность социальная ответственность бизнеса стратегия устойчивого развития билайн Вымпелком 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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