Социальная ответственность бизнеса: Вымпелком присоединился к Национальному эксклюзивному договору

MForum.ru
02.06.2022,
Вымпелком последовательно поддерживает социальные инициативы, связанные с инклюзивностью. Сегодня оператор сообщает о том, что присоединился к Национальному инклюзивному договору, разработанному Агентством стратегических инициатив в рамках проекта "Открыто для всех".
Документ подписан 2 июня 2022 года на площадке Форума решения социальных задач. Договор подразумевает, что его участники будут заниматься содействием интеграции людей с инвалидностью в общественную и экономическую жизнь, раскрытию бизнес-потенциала.
Развитие инклюзии - часть стратегии устойчивого развития билайн.
Что конкретно готов делать оператор?
Александр Торбахов, генеральный директор билайн:
«Я убежден, что присоединение к Национальному Инклюзивному Договору – это важный шаг, позволяющий масштабировать усилия государства и бизнеса по созданию новых подходов и практик, продвигающих повестку равных прав и возможностей. Для билайн эта повестка реализуется, прежде всего, посредством технологий связи – мы создаем инновационные решения и сервисы для повышения качества жизни людей, и наши клиенты с инвалидностью – в фокусе нашего особого внимания и заботы. Убежден, что в рамках партнерства на столь высоком уровне, эти подходы получат новое звучание и устойчивое позитивное развитие на уровне всего общества.»
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теги: телеком билайн Вымпелком Московский регион тарифы
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