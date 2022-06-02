Социальная ответственность бизнеса: Вымпелком присоединился к Национальному эксклюзивному договору

MForum.ru

Социальная ответственность бизнеса: Вымпелком присоединился к Национальному эксклюзивному договору

02.06.2022, MForum.ru

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Вымпелком последовательно поддерживает социальные инициативы, связанные с инклюзивностью. Сегодня оператор сообщает о том, что присоединился к Национальному инклюзивному договору, разработанному Агентством стратегических инициатив в рамках проекта "Открыто для всех".

 

 

Документ подписан 2 июня 2022 года на площадке Форума решения социальных задач. Договор подразумевает, что его участники будут заниматься содействием интеграции людей с инвалидностью в общественную и экономическую жизнь, раскрытию бизнес-потенциала.

Развитие инклюзии - часть стратегии устойчивого развития билайн.

Что конкретно готов делать оператор?

  • содействовать повышению качества жизни за счет использования технологий и партнерств, обещающих возможности для равного участия в жизни общества, экономических процессах и самореализации;
  • развивать комфортную, равноправную и безопасную среду за счет внедрения инклюзивных решений в городскую и сельскую инфраструктуру, транспорт, культурное пространство, образование и трудоустройства;
  • разрабатывать, внедрять и популяризовать инновационные решения в сфере медицины и реабилитации, поддержки технологически-ориентированных стартапов, занимающихся созданием ассистивных технологий и устройств;
  • создавать новые возможности для переосмысления проблематики и реализации положений Конвенции по правам инвалидов через коммуникационные кампании, просветительские программы и практики, вдохновляющие на системные изменения в обществе.

Александр Торбахов, генеральный директор билайн:

«Я убежден, что присоединение к Национальному Инклюзивному Договору – это важный шаг, позволяющий масштабировать усилия государства и бизнеса по созданию новых подходов и практик, продвигающих повестку равных прав и возможностей. Для билайн эта повестка реализуется, прежде всего, посредством технологий связи – мы создаем инновационные решения и сервисы для повышения качества жизни людей, и наши клиенты с инвалидностью – в фокусе нашего особого внимания и заботы. Убежден, что в рамках партнерства на столь высоком уровне, эти подходы получат новое звучание и устойчивое позитивное развитие на уровне всего общества.»

пресс-релиз Вымпелком

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теги: телеком билайн Вымпелком Московский регион тарифы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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