Социальная ответственность бизнеса: Всероссийскую олимпиаду True Tech Champ от МТС объявили лучшим "гибридным событием года"

MForum.ru
29.03.2024,
МТС сообщает о получении премий за высокий уровень организации мероприятий для ИТ-специалистов: True Tech Champ и True Tech Day получили призовые места Ежегодной национальной премии событийной индустрии "Событие года" в Москве.
В ходе Всероссийской олимпиады по программированию True Tech Champ школьники, студенты и действующие ИТ-специалисты решали технические задания и проходили испытания на скорость на 5 наиболее популярных языках: Java, Go, Python, C++, C#. Участвовало более 8000 человек, в финал вышло 250 специалистов, среди них - призеры ИТ-олимпиад и члены сборной России по программированию.
Крупнейшая международная ИТ-конференция True Tech Day от МТС заняла второе место в номинации «Образовательно-просветительское событие года». Мероприятие посетили более 60 тыс. разработчиков, российские и международные эксперты выступили с докладами на темы архитектуры, облачных технологий, больших языковых моделей и машинного обучения, науке, инноваций и технологичных трендов.
«Мы гордимся тем, что профессиональное жюри отметило наш вклад в развитие ИТ-комьюнити. Мы не только активно привлекаем лучшие кадры на рынке для запуска новых проектов экосистемы МТС и усиления цифровой трансформации, но и помогаем готовить эти кадры для всей отрасли. Поддерживаем образовательные треки в университетах, запускаем собственные курсы для школьников, студентов и действующих специалистов, проводим олимпиады и хакатоны, организуем ежегодную ИТ-конференцию. Подтверждение высокого уровня организации наших мероприятий говорит о том, что мы выбрали правильный вектор развития», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
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теги: МТС социальная ответственность бизнеса кадры
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