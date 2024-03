Социальная ответственность бизнеса: Всероссийскую олимпиаду True Tech Champ от МТС объявили лучшим "гибридным событием года"

29.03.2024, MForum.ru

МТС сообщает о получении премий за высокий уровень организации мероприятий для ИТ-специалистов: True Tech Champ и True Tech Day получили призовые места Ежегодной национальной премии событийной индустрии "Событие года" в Москве.

В ходе Всероссийской олимпиады по программированию True Tech Champ школьники, студенты и действующие ИТ-специалисты решали технические задания и проходили испытания на скорость на 5 наиболее популярных языках: Java, Go, Python, C++, C#. Участвовало более 8000 человек, в финал вышло 250 специалистов, среди них - призеры ИТ-олимпиад и члены сборной России по программированию.

Крупнейшая международная ИТ-конференция True Tech Day от МТС заняла второе место в номинации «Образовательно-просветительское событие года». Мероприятие посетили более 60 тыс. разработчиков, российские и международные эксперты выступили с докладами на темы архитектуры, облачных технологий, больших языковых моделей и машинного обучения, науке, инноваций и технологичных трендов.

«Мы гордимся тем, что профессиональное жюри отметило наш вклад в развитие ИТ-комьюнити. Мы не только активно привлекаем лучшие кадры на рынке для запуска новых проектов экосистемы МТС и усиления цифровой трансформации, но и помогаем готовить эти кадры для всей отрасли. Поддерживаем образовательные треки в университетах, запускаем собственные курсы для школьников, студентов и действующих специалистов, проводим олимпиады и хакатоны, организуем ежегодную ИТ-конференцию. Подтверждение высокого уровня организации наших мероприятий говорит о том, что мы выбрали правильный вектор развития», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

