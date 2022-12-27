Социальная ответственность бизнеса: МТС поможет людям с аутизмом трудоустроиться в IT

26.12.2022, MForum.ru

МТС запускает бесплатный онлайн-курс для людей с особенностями здоровья - по обучению разметке данных для нейронных сетей. Студенты могут обладать расстройствами аутического спектра и нарушениями слуха. Лучшим студентам обещана возможность стажировки в компаниях MTS AI и NtechLab, занятых разработкой ПО на основе AI.

Курс дистанционный, рассчитан на 3 месяца и включает 22 часа теоретических занятий в формате интерактивных видеолекций и 28 часов практических занятий с преподавателями. Инклюзивно -образовательная программа, созданная совместными усилиями Нетологии, МТС (разметка текста и аудио) и NtechLab (разметка фото и видео), появится на онлайн-платформе "Нетология" с 16 января 2023 года.

Курс включает:

разметку данных - аудио, видео, фото и текстового контента с использованием веб-инструментов для распознавания элементов, лиц и эмоций;

работу с популярными на рынке программами для разметки данных;

мастер-классы по успешному трудоустройству, презентации своих проектов;

занятия по коммуникации в корпоративно-деловой среде.

«МТС инициирует собственные и поддерживает инклюзивные программы по профориентации и трудоустройству людей с особенностями здоровья. Сегодня разметчиков данных не хватает на рынке, хотя потребность в них растет, поскольку ИТ-компаниям постоянно необходимы обработанные данные для эффективного обучения систем искусственного интеллекта. Мы уверены, что данный курс поможет цифровому бизнесу найти новые ИТ-таланты, а инклюзивным соискателям – обучиться востребованной профессии и найти работу. Мы подготовили интересные материалы и приложим максимум усилий, чтобы обучение студентов проходило увлекательно и максимально комфортно», – отметила руководитель Центра работы с данными MTS AI Анна Дружкина.

«Несколько тысяч человек с инвалидностью обучаются бесплатно в «Нетологии». Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать наши образовательные программы еще более инклюзивными: добавляем к занятиям легкие для восприятия конспекты, для видео – разрабатываем субтитры, к вебинарам – подключаем сурдопереводчика. Наша цель – стать надежным образовательным партнером всем, кто хочет учиться у нас. Образование должно быть доступно каждому», – поделилась GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова.

«Наиболее сложный этап трудоустройства сотрудников с расстройствами аутистического спектра – их обучение и адаптация. Поэтому мы с коллегами из «Нетологии» и MTS AI решили создать первый в России курс разметки данных для таких людей. Мы уверены, что бизнес готов брать на работу готовых специалистов с аутизмом, потому что они прекрасно справляются со своими обязанностями, очень ответственные и исполнительные. В этом году в NtechLab впервые вышли на работу сотрудники с аутизмом. Для нас это был исключительно положительный опыт», – рассказала глава отдела разметки данных NtechLab Надежда Глебко.

Партнер проекта - благотворительный фонд "Антон тут рядом".

В 2023 году МТС планирует подготовить курс для людей с особенностями здоровья по тестированию ПО.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС социальная ответственность бизнеса благотворительность