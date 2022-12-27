Социальная ответственность бизнеса: МТС поможет людям с аутизмом трудоустроиться в IT

MForum.ru
26.12.2022,
МТС запускает бесплатный онлайн-курс для людей с особенностями здоровья - по обучению разметке данных для нейронных сетей. Студенты могут обладать расстройствами аутического спектра и нарушениями слуха. Лучшим студентам обещана возможность стажировки в компаниях MTS AI и NtechLab, занятых разработкой ПО на основе AI.
Курс дистанционный, рассчитан на 3 месяца и включает 22 часа теоретических занятий в формате интерактивных видеолекций и 28 часов практических занятий с преподавателями. Инклюзивно -образовательная программа, созданная совместными усилиями Нетологии, МТС (разметка текста и аудио) и NtechLab (разметка фото и видео), появится на онлайн-платформе "Нетология" с 16 января 2023 года.
Курс включает:
«МТС инициирует собственные и поддерживает инклюзивные программы по профориентации и трудоустройству людей с особенностями здоровья. Сегодня разметчиков данных не хватает на рынке, хотя потребность в них растет, поскольку ИТ-компаниям постоянно необходимы обработанные данные для эффективного обучения систем искусственного интеллекта. Мы уверены, что данный курс поможет цифровому бизнесу найти новые ИТ-таланты, а инклюзивным соискателям – обучиться востребованной профессии и найти работу. Мы подготовили интересные материалы и приложим максимум усилий, чтобы обучение студентов проходило увлекательно и максимально комфортно», – отметила руководитель Центра работы с данными MTS AI Анна Дружкина.
«Несколько тысяч человек с инвалидностью обучаются бесплатно в «Нетологии». Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать наши образовательные программы еще более инклюзивными: добавляем к занятиям легкие для восприятия конспекты, для видео – разрабатываем субтитры, к вебинарам – подключаем сурдопереводчика. Наша цель – стать надежным образовательным партнером всем, кто хочет учиться у нас. Образование должно быть доступно каждому», – поделилась GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова.
«Наиболее сложный этап трудоустройства сотрудников с расстройствами аутистического спектра – их обучение и адаптация. Поэтому мы с коллегами из «Нетологии» и MTS AI решили создать первый в России курс разметки данных для таких людей. Мы уверены, что бизнес готов брать на работу готовых специалистов с аутизмом, потому что они прекрасно справляются со своими обязанностями, очень ответственные и исполнительные. В этом году в NtechLab впервые вышли на работу сотрудники с аутизмом. Для нас это был исключительно положительный опыт», – рассказала глава отдела разметки данных NtechLab Надежда Глебко.
Партнер проекта - благотворительный фонд "Антон тут рядом".
В 2023 году МТС планирует подготовить курс для людей с особенностями здоровья по тестированию ПО.
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теги: МТС социальная ответственность бизнеса благотворительность
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МТС поможет людям с аутизмом трудоустроиться в ИТ
26 декабря 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запускает для людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха, первый в России бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных первого этапа построения алгоритмов нейронных сетей. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в компаниях MTS AI и NtechLab, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.
Комплексный дистанционный курс рассчитан на три месяца и включает 22 часа теоретических занятий в
формате интерактивных видеолекций и 28 часов практических уроков с преподавателями. Учащиеся
узнают, как сбор, разметка данных и добавление к ним меток помогает модели машинного обучения
предоставлять точные прогнозы и оценки. Инклюзивно-образовательная программа, созданная
совместно с разработчиком системы распознавания лиц NtechLab, будет доступна на онлайн-платформе
«
Курс включает:
- разметку аудио-, видео-, фото- и текстового контента с помощью веб-инструментов для распознавания элементов, лиц и эмоций;
- работу с популярными на рынке программами для разметки данных;
- мастер-классы по успешному трудоустройству и презентации своих проектов;
- занятия по коммуникации в корпоративно-деловой среде.
«МТС инициирует собственные и поддерживает инклюзивные программы по профориентации и трудоустройству людей с особенностями здоровья. Сегодня разметчиков данных не хватает на рынке, хотя потребность в них растет, поскольку ИТ-компаниям постоянно необходимы обработанные данные для эффективного обучения систем искусственного интеллекта. Мы уверены, что данный курс поможет цифровому бизнесу найти новые ИТ-таланты, а инклюзивным соискателям – обучиться востребованной профессии и найти работу. Мы подготовили интересные материалы и приложим максимум усилий, чтобы обучение студентов проходило увлекательно и максимально комфортно», – отметила руководитель Центра работы с данными MTS AI Анна Дружкина.
«Несколько тысяч человек с инвалидностью обучаются бесплатно в «Нетологии». Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать наши образовательные программы еще более инклюзивными: добавляем к занятиям легкие для восприятия конспекты, для видео – разрабатываем субтитры, к вебинарам – подключаем сурдопереводчика. Наша цель – стать надежным образовательным партнером всем, кто хочет учиться у нас. Образование должно быть доступно каждому», – поделилась GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова.
«Наиболее сложный этап трудоустройства сотрудников с расстройствами аутистического спектра – их обучение и адаптация. Поэтому мы с коллегами из «Нетологии» и MTS AI решили создать первый в России курс разметки данных для таких людей. Мы уверены, что бизнес готов брать на работу готовых специалистов с аутизмом, потому что они прекрасно справляются со своими обязанностями, очень ответственные и исполнительные. В этом году в NtechLab впервые вышли на работу сотрудники с аутизмом. Для нас это был исключительно положительный опыт», – рассказала глава отдела разметки данных NtechLab Надежда Глебко.
Программа курса разработана командой «Нетологии» совместно с экспертами MTS AI и NtechLab. Модули по разметке текста и аудио подготовлены MTS AI, по разметке фото и видео – NtechLab. Партнером проекта стал благотворительный фонд «Антон тут рядом», поддерживающий людей с аутизмом.
В 2023 году МТС планирует подготовить первый в России курс для людей с особенностями здоровья по тестированию программного обеспечения (ПО).
Посмотреть ролик о проекте можно по ссылке:
Справка о MTS AI
MTS AI Центр компетенций в области искусственного интеллекта Группы МТС. Продуктовый портфель MTS AI включает решения в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и граничных вычислений.
Справка о NtechLab
NtechLab российская компания-разработчик решений на основе собственных алгоритмов распознавания лиц и силуэтов в области корпоративной безопасности, розничной торговли, финансового сектора, индустриях развлечений и гостеприимства.
Справка о платформе Нетология
«Нетология» образовательная платформа для специалистов в области IT и digital. Среди направлений обучения есть программы по маркетингу, бизнесу и управлению, дизайну, программированию, аналитике, а также Digital MBA и развитию soft skills. Компания закрывает полный цикл профессионального обучения: помогает получить новую профессию, повысить квалификацию, трансформировать себя как руководителя и обучить свою команду. За 10 лет существования в «Нетологии» обучалось более 40 000 специалистов.
Справка о фонде «Антон тут рядом»
«Антон тут рядом» — российский негосударственный благотворительный фонд системной поддержки людей с аутизмом, созданный в 2013 году. Фонд реализует программы, направленные на создание жизненного маршрута для человека с аутизмом в России: от диагностики и дошкольного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе.
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