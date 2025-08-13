Социальная ответственность бизнеса: МТС поможет с трудоустройством жителям Перми с инвалидностью

13.08.2025, MForum.ru

Компания запустила "инклюзивный марафон" "Карьера без лимитов", адресованный профессионалам с инвалидностью. С 13 августа по 30 сентября 2025 года они смогут получить практические инструменты для трудоустройства и изучить актуальные вакансии МТС.

В частности, в рамках марафона можно научиться создавать правильное резюме с помощью AI-проверки, потренироваться проходить собеседования, получить обратную связь от HR-специалистов МТС.

Будут проводиться короткие онлайн-встречи, в ходе которых эксперты компании познакомят желающих с направлениями бизнеса - от финтеха, медиа и рекламы до IT и телекома.

Карьерный марафон пройдет на онлайн-платформе, адаптированной в том числе для людей с инвалидностью по зрению и с инвалидностью по слуху. Для участия в марафоне достаточно зарегистрироваться по ссылке inclusion-mts.

«В Пермском крае живут очень активные и талантливые люди, которые находят способы развиваться, несмотря на сложные жизненные ситуации. Мы в МТС поддерживаем желание пермяков расти профессионально, запуская различные программы и конференции в онлайн-формате. Уверена, что наш новый курс «Карьера без лимитов» также откликнется многим, поможет получить поддержку, полезные практически навыки, а также уверенность в себе и мотивацию», — подытожила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

