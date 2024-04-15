ИТ: МТС проведет хакатон True Tech Hack по теме решений для людей с ограничениями по здоровью

MForum.ru
15.04.2024,
МТС начинает регистрацию на хакатон True Tech Hack. Как ожидается, в нем примут участие разработчики ПО различных направлений, специалисты по Data Science, менеджеры по цифровым продуктам, дизайнеры. В рамках хакатона участники будут соревноваться в двух категориях:
Первая тема предполагает разработку решений для более удобного подбора площадки, покупки билетов, посещения мероприятия. Например, можно создать онлайн-сурдоперевод для мюзиклов или индивидуальный рейтинг площадок для конкретного пользователя.
В рамках второй категории можно разработать тот или иной дополнительный функционал, который бы сделал сервис доступнее. Например, упростит платежи, проверку баланса, перевод под управлением голосовых команд.
Участникам, которые решили участвовать в хакатоне, предлагается подготовить прототип будущего продукта в соответствии с ТЗ, которое можно найти на сайте хакатона. Лучшим обещаны ощутимые призы - от 400 тысяч рублей за 1 место до 100 тысяч рублей за третье. Кроме того, авторы разработок смогут выступить на True Tech Day в Москве.
Регламент проведения true Tech Hack:
Зарегистрироваться на true Tech Hack можно здесь.
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теги: социальная ответственность бизнеса МТС хакатон ИТ айти
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