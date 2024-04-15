ИТ: МТС проведет хакатон True Tech Hack по теме решений для людей с ограничениями по здоровью

MForum.ru

ИТ: МТС проведет хакатон True Tech Hack по теме решений для людей с ограничениями по здоровью

15.04.2024, MForum.ru

МТС начинает регистрацию на хакатон True Tech Hack. Как ожидается, в нем примут участие разработчики ПО различных направлений, специалисты по Data Science, менеджеры по цифровым продуктам, дизайнеры. В рамках хакатона участники будут соревноваться в двух категориях:

  • "Улучшение клиентского опыта витрины МТС Live для пользователей с особыми потребностями"
  • "Разработка голосового управления для МТС Финтех на основе искусственного интеллекта для людей с ограниченными возможностями здоровья"

 

 

Первая тема предполагает разработку решений для более удобного подбора площадки, покупки билетов, посещения мероприятия. Например, можно создать онлайн-сурдоперевод для мюзиклов или индивидуальный рейтинг площадок для конкретного пользователя.

В рамках второй категории можно разработать тот или иной дополнительный функционал, который бы сделал сервис доступнее. Например, упростит платежи, проверку баланса, перевод под управлением голосовых команд.

Участникам, которые решили участвовать в хакатоне, предлагается подготовить прототип будущего продукта в соответствии с ТЗ, которое можно найти на сайте хакатона. Лучшим обещаны ощутимые призы - от 400 тысяч рублей за 1 место до 100 тысяч рублей за третье. Кроме того, авторы разработок смогут выступить на True Tech Day в Москве.

Регламент проведения true Tech Hack:

  • 25 апреля — окончание регистрации участников
  • 26 апреля — открытие хакатона и оглашение кейсов
  • 27 апреля — 12 мая: чек-пойнты с экспертами
  • 12 мая — окончание приёма проектов
  • 14 мая — полуфинал, защита лучших решений и объявление финалистов
  • 17 мая — финал в Москве

Зарегистрироваться на true Tech Hack можно здесь.

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теги: социальная ответственность бизнеса МТС хакатон ИТ айти

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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