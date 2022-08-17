Социальная ответственность бизнеса: Билайн открыл горячую линию для благотворительной акции

17.08.2022, MForum.ru

ВымпелКом выступит технологическим партнером благотворительной акции "Дети вместо цветов", которую проводят "Фонд помощи хосписам "Вера" и Детский хоспис "Дмо с маяком". В рамках акции предполагается сбор средств для адресной помощи подопечным детских хосписов в 73 регионах России. Оператор предоставит горячую линию 8-903-162-88-81 для работы волонтеров, звонки на которую будут приниматься ежедневно с 11 до 19 вплоть до 9 сентября.

Механика акции рассчитана на привлечение внимания к вопросам благотворительности. В частности, вместо покупки множества отдельных букетов, предлагается коллективный сбор средств учеников - на собранные деньги можно будет купить общий букет от класса, а остальные средства будут переведены в фонд "Вера" для адресной помощи неизлечимо больным детям. На эти деньги, в частности, будут закуплены концентраторы кислорода, лекарства и специальное питание.

Акция "Дети вместо цветов" проводится с 2014 года. Вот уже 3 года, как билайн принимает участие в акции, за это время на горячую линию поступило более 8000 тыс. звонков. В 2021 году к акции присоединилось более 10 тысяч классов, было собрано более 43 млн рублей.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайн:

«Для нас важно вместе с коллегами из социального сектора создавать системные решения, которые помогут справляться с проблемами на качественно новом уровне. Технологии – это то, что мы можем создать и много лет создаем для наших ключевых партнеров и вместе с ними. Ранее совместно с фондом помощи хосписам «Вера» мы запустили первую в России горячую линию по паллиативной помощи, которая позволила миллионам людей по всей стране получить квалифицированные консультации и траекторию действий в самые непростые периоды жизни. Сотрудничество в рамках акции «Дети вместо цветов» – продолжение нашей совместной деятельности в этом направлении и попытка создать новые работающие механики вовлечения все большего количества людей в вопросы осознанной помощи».

пресс-релиз билайн

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теги: телеком билайн Вымпелком социальная ответственность бизнеса