КСО: Вымпелком стал партнером кейс-чемпионата "Техносфера"

23.03.2023, MForum.ru

"Техносфера" - это проект факультета экотехнологий Университета ИТМО для студентов старших курсов, а также недавних выпускников. Участникам проекта предлагается разработать и представить решения для экологии и экономики замкнутого цикла.

В рамках чемпионата билайн предложит студентам решить задачу по поиску "зеленых решений" в процессах восстановления и применения телеком и IT-оборудования. Кроме билайн в чемпионате участвует компания Супервэйв, специализирующейся на локализацию, проектном производстве, брендировании IT-товаров.

В частности, партнеры реализуют проект Refurbishment восстановления клиентского оборудования. В рамках этого проекта ежегодно ремонтируется и восстанавливается около 150 тысяч единиц различной техники. В 2022 году было восстановлено до 94% оборудования от объема, переданного на восстановление.

Студенты получат возможность протестировать свои идеи и решения в рамках реальных бизнес-процесс и получить практический опыт.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»:

«Реализация экологической повестки является одним из приоритетных направлений деятельности в области устойчивого развития ПАО «ВымпелКом». Мы стремимся применять «зеленые» технологии в ходе своей операционной деятельности, следуем принципам бережливого производства и потребления, снижаем количество образования отходов. Мы верим, что сотрудничество со студентами имеет большой потенциал в усовершенствовании наших практик».

пресс-релиз

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теги: социальная ответственность бизнеса КСО билайн Вымпелком

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