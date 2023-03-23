КСО: Вымпелком стал партнером кейс-чемпионата "Техносфера"

MForum.ru
23.03.2023,
"Техносфера" - это проект факультета экотехнологий Университета ИТМО для студентов старших курсов, а также недавних выпускников. Участникам проекта предлагается разработать и представить решения для экологии и экономики замкнутого цикла.
В рамках чемпионата билайн предложит студентам решить задачу по поиску "зеленых решений" в процессах восстановления и применения телеком и IT-оборудования. Кроме билайн в чемпионате участвует компания Супервэйв, специализирующейся на локализацию, проектном производстве, брендировании IT-товаров.
В частности, партнеры реализуют проект Refurbishment восстановления клиентского оборудования. В рамках этого проекта ежегодно ремонтируется и восстанавливается около 150 тысяч единиц различной техники. В 2022 году было восстановлено до 94% оборудования от объема, переданного на восстановление.
Студенты получат возможность протестировать свои идеи и решения в рамках реальных бизнес-процесс и получить практический опыт.
Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»:
«Реализация экологической повестки является одним из приоритетных направлений деятельности в области устойчивого развития ПАО «ВымпелКом». Мы стремимся применять «зеленые» технологии в ходе своей операционной деятельности, следуем принципам бережливого производства и потребления, снижаем количество образования отходов. Мы верим, что сотрудничество со студентами имеет большой потенциал в усовершенствовании наших практик».
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теги: социальная ответственность бизнеса КСО билайн Вымпелком
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