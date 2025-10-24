Партнерства: Билайн расширяет поддержку поисково-спасательного движения

MForum.ru
24.10.2025,
Компания Вымпелком стала технологическим партнером Камчатского Поисково-спасательного отряда Доброволец. Документ подписали Командир Отряда Рауль Мамедов и директор Камчатского отделения Билайна Алексей Савченко.
Цель партнерства - укрепление и поддержка автономного развития поисково-спасательной деятельности в Камчатском крае за счет современных технологий связи цифровых решений. Стороны договорились совместно развивать и повышать эффективность системы поиска пропавших людей на Камчатке, в том числе в развитии технологий предупреждения, оповещения и поиска, а также привлечения общественности и волонтеров к поисково-спасательной деятельности в регионе.
Билайн имеет многолетний опыт развития поисково-спасательного добровольчества по всей стране совместно с отрядом «ЛизаАлерт». Оператор отмечает важность содействию возможности расширять географию этого направления и поддерживать технологиями.
В рамках подписанного соглашения Билайн предоставит отряду горячую линию для приема заявок на поиск, а также оборудование мультисим балансировщик, которое поможет быть на связи в труднодоступных местах. Наличие 3-х сим-карт с возможностью WiFi и LTE модемы современной категории позволяет получить стабильный и быстрый канал интернета со скоростью более 100 мбит/с почти в любой точке, где есть покрытие.
ПСО «Доброволец» был создан в 2013 году. За время существования отряд принял участие в более 500 поисковых операциях. Отряд работает как самостоятельно, так и совместно с полицейскими и спасателями на земле, и на водных объектах. Добровольцы искали без вести пропавших людей, как на территории Петропавловска-Камчатского и Елизово, так и в отдаленных районах края. Среди граждан, местонахождение которых было установлено волонтерами, около сотни человек. Это и несовершеннолетние, самовольно ушедшие из дома, и заблудившиеся в лесу грибники.
Алексей Савченко, директор Камчатского отделения Билайна:
«Билайн традиционно поддерживает развитие поисковых технологий. С одной стороны, мы активно развиваем свою мобильную сеть на территории края, что позволяет нашим абонентам оставаться на связи в различным ситуациях, с другой стороны, мы активно работаем над вопросом разностороннего применения услуг связи с целью повышения качества жизни и безопасности населения. Уже 13 лет мы остаемся надёжным партнёром отряда «ЛизаАлерт». Совместно с «ЛизаАлерт» мы разработали большое количество технологических решений, помогающих поиску пропавших людей как в городской, так и в природной среде, в том числе с использованием беспилотных авиационных систем. Мы рады внести свой вклад в развитие поисково-спасательной деятельности в таком регионе как Камчатка».
Рауль Мамедов, командир Камчатского ПСО «Доброволец»:
«Для нас это важное и практическое партнёрство: современные коммуникации и оборудование от Билайна дадут возможность быстрее выходить на связь в труднодоступной местности и оперативнее координировать поиски. Это прямо помогает спасать время — а время для тех, кто пропал, решает всё».
