Партнерства: Билайн расширяет поддержку поисково-спасательного движения

MForum.ru

Партнерства: Билайн расширяет поддержку поисково-спасательного движения

24.10.2025, MForum.ru

Компания Вымпелком стала технологическим партнером Камчатского Поисково-спасательного отряда Доброволец. Документ подписали Командир Отряда Рауль Мамедов и директор Камчатского отделения Билайна Алексей Савченко.

Цель партнерства - укрепление и поддержка автономного развития поисково-спасательной деятельности в Камчатском крае за счет современных технологий связи цифровых решений. Стороны договорились совместно развивать и повышать эффективность системы поиска пропавших людей на Камчатке, в том числе в развитии технологий предупреждения, оповещения и поиска, а также привлечения общественности и волонтеров к поисково-спасательной деятельности в регионе.

Билайн имеет многолетний опыт развития поисково-спасательного добровольчества по всей стране совместно с отрядом «ЛизаАлерт». Оператор отмечает важность содействию возможности расширять географию этого направления и поддерживать технологиями.

В рамках подписанного соглашения Билайн предоставит отряду горячую линию для приема заявок на поиск, а также оборудование мультисим балансировщик, которое поможет быть на связи в труднодоступных местах. Наличие 3-х сим-карт с возможностью WiFi и LTE модемы современной категории позволяет получить стабильный и быстрый канал интернета со скоростью более 100 мбит/с почти в любой точке, где есть покрытие.

ПСО «Доброволец» был создан в 2013 году. За время существования отряд принял участие в более 500 поисковых операциях. Отряд работает как самостоятельно, так и совместно с полицейскими и спасателями на земле, и на водных объектах. Добровольцы искали без вести пропавших людей, как на территории Петропавловска-Камчатского и Елизово, так и в отдаленных районах края. Среди граждан, местонахождение которых было установлено волонтерами, около сотни человек. Это и несовершеннолетние, самовольно ушедшие из дома, и заблудившиеся в лесу грибники.

Алексей Савченко, директор Камчатского отделения Билайна:

«Билайн традиционно поддерживает развитие поисковых технологий. С одной стороны, мы активно развиваем свою мобильную сеть на территории края, что позволяет нашим абонентам оставаться на связи в различным ситуациях, с другой стороны, мы активно работаем над вопросом разностороннего применения услуг связи с целью повышения качества жизни и безопасности населения. Уже 13 лет мы остаемся надёжным партнёром отряда «ЛизаАлерт». Совместно с «ЛизаАлерт» мы разработали большое количество технологических решений, помогающих поиску пропавших людей как в городской, так и в природной среде, в том числе с использованием беспилотных авиационных систем. Мы рады внести свой вклад в развитие поисково-спасательной деятельности в таком регионе как Камчатка».

Рауль Мамедов, командир Камчатского ПСО «Доброволец»:

«Для нас это важное и практическое партнёрство: современные коммуникации и оборудование от Билайна дадут возможность быстрее выходить на связь в труднодоступной местности и оперативнее координировать поиски. Это прямо помогает спасать время — а время для тех, кто пропал, решает всё».

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: социальная ответственность бизнеса Билайн

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

13.08. [Новости компаний] Социальная ответственность бизнеса: МТС поможет с трудоустройством жителям Перми с инвалидностью / MForum.ru

17.01. [Новости компаний] Социальная ответственность: МТС и Система поддерживают образование / MForum.ru

19.04. [Новости компаний] ESG: Everland и билайн представили промежуточные итоги 2024 года по курсу по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков / MForum.ru

15.04. [Новости компаний] ИТ: МТС проведет хакатон True Tech Hack по теме решений для людей с ограничениями по здоровью / MForum.ru

29.03. [Новости компаний] Социальная ответственность бизнеса: Всероссийскую олимпиаду True Tech Champ от МТС объявили лучшим "гибридным событием года" / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=1 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки]  Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: