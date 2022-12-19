ESG: МТС получил ESG-рейтинг А++ от AK&M

19.12.2022, MForum.ru

МТС продолжает последовательно демонстрировать внимание к теме устойчивого развития. И вот - достойная оценка, рейтинг уровня А++ от агентства AK&M со стабильным прогнозом. МТС впервые получает ESG-рейтинг по национальной шкале и сразу на высоком уровне.

Основания для высокой оценки - последовательная и активная позиция МТС в тематиках:

ответственное отношение к окружающей среде;

высокая социальная ответственность;

этичная модель корпоративного управления

Аналитики отметили отсутствие у компании риска нанесения ущерба для возможностей будущих поколений; стратегический HR-подход компании к вопросам развития человеческого капитала; позитивно оценили реализацию социальной политики и вклад Группы МТС в социально-экономическое развитие и цифровизацию территорий присутствия и в улучшение качества жизни населения.

Отмечен и высокий уровень эффективности и прозрачности системы ответственного ведения бизнеса и риск-менеджмента компании.

Сообщение AK&M о присвоении рейтинга МТС можно найти здесь.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС ESG