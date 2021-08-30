Итоги квартала: Билайн представил итоги 2q2021 - в "зеленой зоне"

30.08.2021, MForum.ru

Билайн (ВымпелКом) сегодня представил итоги 2q2021. Вашему вниманию - конспект встречи топ-менеджмента компании с представителями медиа.

Генеральный директор ПАО "ВымпелКом" Александр Торбахов, комментирует: Все основные показатели компании по итогам квартала находятся в "зеленой зоне". И выручка, и EBITDA растут, пусть и с небольшими процентами, но это устойчивый рост. Как мы уже говорили в прошлом году, мы не ставим задачу сейчас "выжать сок" из нашей компании ради быстрого роста показателей, стратегия нацелена на планомерный системный рост.

Мы продолжаем инвестировать, интенсивно продолжаем стройку сети. Отношение CAPEX к выручке для нашей компании остается более высоким, чем в целом по индустрии. Поскольку наши клиенты все более активно пользуются передачей данных, то наша стройка в основном сосредоточена в области технологии 4G. Сегодня мы сосредоточены на создании клиентской ценности, которая, мы не сомневаемся, будет обеспечивать необходимый результат уже в ближайшем будущем.

Тем не менее, мы не можем забыть и о какой-то мгновенной перспективе, поэтому придерживаемся сбалансированного подхода.

В целом есть отклик, клиенты компании позитивном воспринимают наши усилия в области улучшения качества связи и мобильного интернета. Количество клиентов растет.

Что не может не радовать, суммы, которые платят нам наши абоненты также подрастают разумным образом (прим. АБ - ARPU вырос на 4.8%). Российский рынок телекома находится в странной противофазе относительно других рынков. На других рынках царит разумная инфляция и только на телеком рынке это было не так. Сегодня мы видим некоторые позитивные изменения. В индустрии происходит разумная корректировка цен.

"Самым важным показателем" назвал Александр Торбахов рост абонентской базы по итогам 2021 года.

"Для нас принципиально важно сохранять отношения с нашими клиентами. Мы были очень недовольны динамикой, которая сложилась в бизнесе к середине 2020 года, когда Билайн терял своих клиентов. Мы не хотим какой-то агрессии, каких-то сумасшедших темпов восстановления абонбазы, агрессия бы потребовала снижения цен, а мы этого пытаемся избегать. Пусть невысокими пока что темпами, но наша абонентская база прирастает квартал за кварталом".

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике. "В 1H2021 мы интенсивно строили сеть. Мы развивали ее в существующих регионах, в том числе, за счет рефарминга частот в 15 регионах - перевода частотных диапазонов для использования их сетями LTE. На фоне роста потребления клиентами трафика, рефарминг дал рост средних скоростей в диапазоне +15% - +50% в зависимости от региона.

Кроме того, мы в 1H2021 достигли рекордных за последние 5 лет темпов строительства инфраструктуры сети в количестве новых сайтов и новых базовых станций. Появилось новое покрытие в тех городах и весях, где Билайн пока еще не так мощно представлен, как результат, мы наблюдаем, как растет потребляемый абонентами трафик. Например, трафик абонентов Билайн в Подмосковье догнал по объемам московский трафик - этому помогли инвестиции в развитие сети Билайн в Московской области. Инвестиции в сеть позволяют качественно обрабатывать растущие объемы трафика.

Кроме того, в 1H2021 мы завершили сооружение некоторых знаковым объектов, в частности, в Московском метро у нас теперь сеть работает везде, на всех станциях и во всех перегонах. В Санкт-Петербурге мы завершили стройку нашей части линий метрополитена, построили 2 линии, поменялись с коллегами из МТС и сейчас Билайн представлен со своими сервисами на 4 из 5 линиях метро Санкт-Петербурга.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Билайн. Результаты работы сегмента B2C в 2q2021 - 50,6 млрд рублей, что соответствует росту на +3,5% год к году. При этом выручка от мобильной связи у нас выросла на 1,6%, тогда как выручка от фиксированной связи - на +8,3% традиционно у нас фиксированная связь в фокусе, продолжаем ее развивать. При этом MAU "Мой Билайн" вырос на +13% год к году, то есть по этой части наблюдаем значительный рост.

Один из самых значительных приростов показывает выручка от продажи телефонов и другого мобильного оборудования, включая аксессуары - +48,3% год к году.

При этом сохраняется положительная динамика в отношении такого показателя, как NPS. Напомню, что нам удалось остановить его падение и развернуть к росту. За последний квартал прирост составил +2 п.п. и также год к году.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса.

Мы уделяем особое внимание развитию корпоративного бизнеса, растем с точки зрения разнообразия предложений для клиентов, их совершенствования. Особые успехи у нас - в развитии продуктов на основе Big Data +60,8% год к году. Кроме того, мы наблюдали, как реализуется отложенный спрос прошлого года ADTECH компаний +170% год к году.

Также нами в этом квартале подписаны соглашения с 9-ю субъектами Российской Федерации, в том числе, с наукоградом Иннополис. Мы наблюдаем спрос на развитие интеллектуальных транспортных систем, развитие использования геоданных в этих областях и собираемся по этим направлениям плотно сотрудничать с местными администрациями.

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО ВымпелКом. Как мы уже с вами об этом неоднократно говорили, важным приоритетом для нас является развитие также нетелекомовских сервисов, предоставление нашим клиентам продуктов, не связанных с телекомом. Вам хорошо известно, что у нас в работе целый ряд различных направлений, а на рынке - целый ряд различных продуктов. Мы обещали, что время от времени будем "подсвечивать" различные аспекты. Поэтому сегодня скажем несколько слов про такую область как финтех и про отношения с двумя компаниями, входящими в Альфа-Групп.

Вы видите на картинке наши цифры, отражающие отношения с Альфа-Банком. И мы в Билайн, и наши партнеры в Альфа-Банке очень довольны этим сотрудничеством. Идет плотная "горизонтальная" партнерская работа, когда никто не пытается доминировать.

Мы, как уже это отмечалось, не верим в такие структуры, как "экосистемы", в попытки все делать самостоятельно. Мы верим в горизонтальные связи с сильными игроками, за сотрудничество с профессионалами. Мы не верим, что в одной компании можно построить лучшую экспертизу одновременно в большом количестве направлений. Сотрудничество с профессионалами дает сегодня очень неплохие результаты, замеченные и рынком, и нашими клиентами. Мы довольны этим сотрудничеством.

Также не вчера началось наше сотрудничество с Альфа-Страхованием, но за последние месяцы мы запустили ряд новых продуктов, которые предлагаем вниманию наших клиентов. Данная работа также строится в идеологии горизонтального сотрудничества двух сильных партнеров, каждый из которых хорошо разбирается в своей области. Здесь мы также очень оптимистичны и ожидаем неплохих результатов.

Александр Торбахов. ESG на сегодня является, как говорится, "горячим топиком", все очень любят порассуждать на тему ESG. Мне очень приятно, что Билайн в этом плане не следует за модой, а в каком-то смысле трендсеттером, компанией, которая эту моду сильно опередила.

Всем известен целый ряд инициатив Билайна, которые компания запускала в последние годы, не буду их сейчас перечислять, они показаны на слайде. Мне особенно приятно то, что есть целый ряд новых идей в области медицины, где математика, работа с данными, начинает открывать новые перспективы для работы в части здоровья. Особенно радует попытка помочь детям с аутизмом. Эта проблема в России долго замалчивалась, а многие родители таких детей и слов-то таких не знают. Мы надеемся, что наш продукт принесет толику помощи этим людям.

В завершение я хочу представить нашего нового коллегу, - Евгений Черешнев уже две недели возглавляет наше подразделение Digital Ventures, которое отвечает за развитие нетелекомовских продуктов и за большую часть будущего Билайн. На этом основная часть нашей презентации закончена, прошу вас задавать вопросы.

Конспект сессии вопросов и ответов можно найти здесь

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теги: итоги квартала Билайн Вымпелком телеком

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