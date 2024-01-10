ESG: МТС получила высший рейтинг нефинансовой отчетности по оценке AK&M

MForum.ru
10.01.2024,
Можно по разному относиться к ESG-тематике, но факт в том, что крупные компании этой теме уделяют немалую вниманию, хотя многие другие "западные ценности" в России подвергаются критике. А рейтинговые агентства, например, AK&M занимаются рейтингованием этой деятельности, в частности оценкой нефинансовых отчетов компаний.
МТС ежегодно реализует более 500 благотворительных инициатив - это и поддержка культурного и соцэкономического развития территорий, и работа с инвалидами, развитие добровольчества и волонтерства, содействие повышению "экологической культуры" и "осознанности населения".
В соответствии с методикой агентства AK&M отчетность Группы МТС за 2022 год получила 96,8 балла и отнесена к высшему уровню (баллы от 85 до 106,6). Агентство отмечает, что в 2022 году отчетность компании претерпела существенные изменения - расширился объем раскрытия информации, повысилось ее качество и уровень детализации, статистические данные снабжены пояснениями и ссылками на принятые в группе нормативные данные. Также компания приводит описания систем управления бизнес-процессами и рисками в области ESG.
«Нефинансовая отчетность МТС подтверждает высший уровень рейтинга AK&M уже третий год подряд, демонстрируя приверженность принципам устойчивого развития, открытость, последовательность коммуникаций и высокий уровень комплаенс-культуры. Системный и последовательный подход, развитие партнерства и использование цифровых решений компании для решения задач сообществ позволяет добиваться максимального долгосрочного эффекта от реализации корпоративных социальных и благотворительных программ МТС», - отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.
По итогам 2022 года высший уровень рейтинга нефинансовой (в области устойчивого развития) отчетности AK&M подтвердило также для ВымпелКом с оценкой 90,6 и для Ростелекома - 95,6.
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теги: МТС ESG рейтинги
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