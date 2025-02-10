ЦОД: Singtel взял кредит на $476 для «зеленого» ЦОД

10.02.2025, MForum.ru

Подразделение Singtel Group Nxera получило кредит в размере SGD643 млн ($476 млн) для финансирования развертывания «зеленого» ЦОД мощностью 58 МВт на рынке Сингапура.

Проект рассчитан на 5 лет, денежные средства предоставила группа банков. ЦОД планируется развернуть на площадке DC Tuas в 2026 году, это должно отвечать «корпоративному спросу на высококачественную, устойчивую цифровую инфраструктуру, оптимизируя при этом использование земли, электроэнергии и воды».

ЦОД будет «отличаться экологичным дизайном и конструкцией», а также жидкостными системами охлаждения «следующего поколения».

Singtel заявляет, что объект будет одним из самых эффективных в отрасли с опорой на систему охлаждения и рециркуляции воды для максимальной эффективности ее использования.

«Зеленые» ЦОД привлекают клиентов, ориентированных на ESG-критерии. Кроме этого эффекта, ожидается еще сокращение расходов на электричество, которое составляет до 40% затрат на ЦОД.

по материалам Mobile World Live

"Зеленые" ЦОД это, может быть, и здорово. Но мне кажутся более актуальными на сегодня проекты ЦОД с подключением к АЭС или мини-АЭС (предназначенными специально для ЦОД).

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теги: ЦОД Сингапур

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