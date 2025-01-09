Микроэлектроника: Micron потратит $7 млрд на строительство завода по производству микросхем памяти в Сингапуре

09.01.2025, MForum.ru

Micron Technology Inc., США, инвестирует $7 млрд в ближайшие несколько лет в расширение своего производственного потенциала в Сингапуре, сообщает Bloomberg. Спрос на ИИ повышает спрос на передовые микросхемы памяти.

На этой неделе компания заложила фундамент новой фабрики с планами запуска производства на ней в 2026 году. Фабрика будет специализироваться на упаковке и корпусировании микросхем памяти HBM, востребованных при производстве аппаратных решений ИИ. Как ожидается, будет создано 1400 рабочих мест.

Американская Micron входит в число производителей микросхем, которые делают ставку на Юго-Восточную Азию, ищущих новые рынки за пределами Китая и Тайваня, чтобы снизить свою зависимость от напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Известно также о планах NXP Semi NV и фирмы VisionPower, которые строят в Сингапуре фаб по производству пластин с инвестиционными планами $7,8 млрд.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника Сингапур США упаковка корпусирование

--