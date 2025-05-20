Роуминг: Билайн включил VoLTE-роуминг

20.05.2025, MForum.ru

Услуга доступна в таких странах как Казахстан, Сингапур, Тайвань и Китай. Оператор утверждает, что на китайском направлении заметен рост спроса на международный роуминг – количество подключений за год вырос в 1.5 раз.

Билайн обеспечил также возможность автоматического VoLTE роуминга абонентам некоторых операторов из Южной Кореи и Великобритании.

Вице-президент Билайна по операторскому бизнесу Сергей Быков:

«Запуск VoLTE-роуминга — это важный шаг в развитии нашей сети и улучшении качества услуг для клиентов. Мы гордимся тем, что наши абоненты теперь могут пользоваться передовыми технологиями не только в России, но и за рубежом. Это стало возможным благодаря слаженной работе команд нашего блока по операторскому бизнесу, технического блока и блока корпоративной безопасности. Мы продолжаем работать над расширением географии VoLTE-роуминга и ставим себе цель запустить эту технологию в США, Южной Корее и других странах, где операторы активно переходят на сети 4G/LTE, заменяя устаревшие 2G и 3G. Это позволит клиентам Билайна всегда оставаться на связи, где бы они ни находились, а наша цель — обеспечить им такую возможность в любой точке мира».

На сегодняшний день международный VoLTE роуминг – часть стандартной практики крупных операторов, особенно тех, кто работает в странах с развитым телекомом и отключает сети 2G/3G. При этом для реализации услуги необходимо повозиться – обеспечить техническую поддержку, как на стороне домашнего и принимающего оператора, согласование QoS-параметров, поддержки IMS и необходимых протоколов (Rx, Gm, Ut). Организовать VoLTE роуминг сложнее, чем обычный интернет-роуминг из-за более глубокого взаимодействия сетевых элементов.

Масштабную поддержку VoLTE роуминга предоставляют все три крупнейших американских оператора, в сотнях стран. В Азии это делают сингапурские Singtel и StarHub, японские SoftBank и NTT Docomo, корейские SK Telecom и KT. Поддерживают VoLTE роуминг и крупные операторы ЕС.

Вместе с тем, VoLTE-роуминг ограничен целевой аудиторией – он востребован прежде всего там, где важна надежность и качество пользователей, но массовый пользователь в 2025 году чаще выбирает для голосовой связи мессенджеры.

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теги: VoLTE-роуминг Билайн Вымпелком услуги сервисы

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