VoLTE и роуминг: VoLTE-роуминг теперь доступен клиентам Билайн в Германии и в Австралии

Билайн сообщает об очередном расширении списка стран, где предоставляются услуги VoLTE для абонентов в роуминге. Теперь эта возможность появилась на территории Германии и Австралии. В "ближайших планах" - запуски поддержки роуминга VoLTE в США, Швейцарии, Исландии и Вьетнаме.

Операторы по всему миру сейчас переходят на современные стандарты связи - 4G/5G, отключая устаревшие сети 2G/3G. Это уже произошло, в частности, на Тайване, в Сингапуре, Японии, в Северной Америке, а также у ряда операторов в Германии, Италии, Чехии и в некоторых других странах Европы. VoLTE и VoNR становятся основными способами передачи голоса. В этих условиях поддержка VoLTE-роуминга становится не просто опцией, а необходимостью для обеспечения бесперебойной и качественной связи для путешественников.

Билайн в 2024 году развернул VoLTE в масштабах федеральной сети, в этом году компания сосредоточились на развитии VoLTE-роуминга.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна: «Клиенты Билайна имеют доступ к передовым технологиям вне зависимости от того, находятся ли они в России или за рубежом. Мы запустили VoLTE-роуминг весной этого года и продолжаем активно работать над расширением его географии. Она уже охватила Казахстан, Сингапур, Китай (включая Тайвань). В Китае, к слову, мы запустили VoLTE в сетях всех трех операторов: China Telecom, China Mobile, ChinaUnicom. Таким образом мы существенно повышаем качество мобильной связи для клиентов в зарубежных поездках».

Запуск VoLTE-роуминга — это сложный процесс, требующий заключения прямых соглашений с каждым иностранным оператором-партнером и проведения технических работ по интеграции сетей. Логично и своевременно стремление Билайн активно двигаться по этому пути.

теги: Билайн роуминг VoLTE VoLTE-роуминг развитие сети

