Роуминг: МегаФон запустил VoLTE-роуминг в Эстонии

10.02.2022, MForum.ru

МегаФон объявил, что первым обеспечил возможность для своих абонентов, совершать звонки в режиме VoLTE даже из-за рубежа, находясь в роуминге. Пока что услуга стала возможна в Эстонии, но еще до конца 2022 года планируется ее запуск в США, Канаде, Корее, Японии и Китае.

Звонки через VoLTE тарифицируются по цене обычных голосовых вызовов в международном роуминге, соответствующий интернет-трафик не учитывается. Для пользования сервисом, абоненту следует активировать доступ в настройках телефона.

«Иностранные мобильные операторы активно используют VoLTE. Cо временем технология позволит отказаться от голосовых вызовов в сетях 2G и 3G, и некоторые телекоммуникационные компании уже заявили о таких планах. Запуская доступ к сервису для российских пользователей сейчас, мы действуем с опережением, потому что нам важно обеспечить абонентам бесшовный переход на новую технологию в международном роуминге», — комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

МегаФон активно развивает поддержку технологии VoLTE. В частности, эта технология стала доступна абонентам МегаФон во всех регионах России в 2021 году. На текущий момент более половины голосового трафика в сети компании идет в режиме VoLTE.

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теги: VoLTE МегаФон роуминг VoLTE Эстония