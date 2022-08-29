LTE: GSA обновляет данные об экосистеме терминалов LTE

29.08.2022, MForum.ru

Общее число пользовательских устройств с поддержкой LTE достигло 22311 различных моделей. На деле - в коммерческой доступности устройств конечно намного меньше. Число 22311 - это все устройства, когда либо выпущенные, а иногда лишь анонсированные за примерно десятилетие. Все это разнообразие появилось благодаря 991 производителю, в среднем по 22 терминала на производителя, хотя понятно, что кто-то выпустил 1 или несколько моделей, а кто-то более сотни.

В мире сейчас насчитывается 812 операторов, предоставляющих коммерчески доступные услуги LTE - мобильные, фиксированные или те и другие. Считается, что в мире 6.2 млрд абонентов сетей LTE, впрочем, это очень старая цифра, на конец 1q2021.

Число терминалов с поддержкой 5G в этом году перевалило за тысячу и оценивается в 1236.

В рамках модернизации, была запущена сеть LTE 1800 оператора, как правило, это самым положительным образом сказывается на покрытии сети, которое расширяется по сравнению с использованием баз LTE 2.5 ГГц.

Обновление инфраструктуры затронуло не только Благовещенск или Тынду, но и села, например, Чигири, Тамбовку, Серышево, Белогорье, поселки Прогресс и Талакан. Был улучшен интернет в Циолковском, городе-спутнике космодрома. Впервые мобильный интернет появилься в таких населенных пунктах, как Тахтамыгда (Сковородинского района), Муравьевка, Лермонтовка и Николаевка (Тамбовского района).

«Контент наших абонентов все «тяжелеет» – им нужно вести стримы и выходить в прямые эфиры, играть в игры и загружать видео в наилучшем качестве. Для этого пользователям необходимы «широкое пространство» в интернете и высокие скорости передачи данных. Поэтому в число наших приоритетов неизменно входит активное развитие сети четвертого поколения на территории всего региона. Сегодня высокое качество услуг МегаФона в Амурской области гарантируют сотни базовых станций, благодаря модернизации сети дополнительные улучшения почувствуют жители столицы, крупных городов и глубинки», – прокомментировал директор МегаФона в Амурской области Владимир Седов.

Если посмотреть на форм-факторы выпускавшихся и выпускающихся устройств, то можно отметить, что хотя смартфоны доминируют с долей 55,4%, заметную долю рынка занимают различные CPE, включая мобильные роутеры — более 21% в совокупности.

Конечно, было бы интереснее посмотреть на этот график, если бы он состоял только из данных за последние полгода или год, но предлагается только график за весь период из которого актуальную картину не увидеть.

Если говорить о частотных диапазонах, то следует отметить, что диапазон band 3 1800 МГц, по-прежнему, самый востребованный, что касается LTE. Чаще всего он обеспечивает международный роуминг.

На втором месте по активности поддержки устройствами (что вероятнее всего отражает активность применения сетями сотовой связи) — band 1 2100 МГц, на третьем — band 7 2.5 ГГц. Диапазоны 17, 12 и 17 (700 МГц) уже обошли диапазоны 26, 19 и 18 (800 МГц).

Это, если говорить о FDD девайсах, для TDD картина востребованности диапазонов иная (многие современные устройства умеют одновременно в FDD и TDD) — здесь на первом месте подаренный государством Ростелекому (Tele2) диапазон band 40, на втором — band 41, на третьем — честно выкупленный операторами Б3 диапазон band 38.

Сказать, что то или иное устройство поддерживает LTE, это ничего не сказать. Важно еще то, какой оно категории — от этого непосредственно зависит, какие предельные скорости может поддержать устройство при скачивании данных из сети и при отправке их с терминала.

Дефолтной считается поддержка Cat-4 (до 150 Мбит/c при скачивании до 50 Мбит/c при отправке данных) — это характерно для 10473 устройств. Поддержка других категорий встречается намного реже — 2176 устройств поддерживают Cat 6 (300 / 50); 1059 — Cat 7 (300 / 100). Остальные категории поддерживают лишь десятки или сотни устройств.

Характерно, что 77% устройств, которые поддерживают такие современные категории LTE как Cat-22 и Cat-21, одновременно поддерживают 5G.

О VoLTE и других современных фичах

VoLTE стала массово востребованной технологией, поддерживаемой на 234 сетях LTE. Производители в общей сложности выпустили не менее 3630 различных устройств с поддержкой VoLTE. В основном, 2862, это смартфоны.

Не так активно растет поддержка видеозвонков — ViLTE поддерживает только 473 устройства.

Тема eMBMS по сути так и не взлетела, но все же есть 47 устройств с поддержкой этой технологии, в основном это роутеры и CPE.

Чуть лучше ситуация с устройствами, поддерживающими режим «нажал и говори» (PTT — push to talk) — 233 устройства из которых 193 — телефоны. Хорошая альтернатива профессиональному радио.

Хорошо развивается тема сотового IoT:

LTE Cat-1 представлена 713 устройствами от модулей (305) до роутеров и CPE (232), трекеров имущества (84), бортовых устройств (36) и различных других (56).

LTE-M (Cat-M1) — поддержка расширилась до 566 устройств (205 модулей, 185 трекеров, 95 роутеров/CPE, 81 — других).

NB-IoT (Cat-NB1) — 479 (198 — модули; 141 — трекеры; 74 роутеры/CPE; 35 — сборщики данных или IoT-сенсоры; 31 -другие).

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теги: развитие сети МегаФон Амурская область