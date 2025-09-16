Развитие сетей: МТС в Амурской области - оператор подключил к сети жителей Белоцерковки и Тавричанки

MForum.ru
16.09.2025,
МТС обеспечила доступом к услугам связи и интернета жителей еще двух населенных пунктов в Амурской области.
Теперь связь и мобильный интернет МТС доступны в сёлах Белоцерковка Белогорского и Тавричанка Серышевского округов. Услугами оператора смогут теперь пользоваться еще около 500 человек. Сеть МТС охватила не только территории населённых пунктов, но и детский оздоровительный лагерь «Мелиоратор». Ежегодно более 300 детей проводят каникулы и отдыхают в живописном месте на берегу реки Томь.
Развертывание оборудования в удаленных селах прошло в рамках программы УЦН. Ранее в рамках этой программы МТС подключила к сети 4G/LTE село Дальневосточное Ромненского округа и Симоново Шимановского округа.
