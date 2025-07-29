Развитие сетей: МТС в Амурской области - проведена модернизация сети в городе Зея

MForum.ru
29.07.2025,
МТС сообщает, что подключила БС к волоконно-оптической линии и обновила мобильную сеть в микрорайоне Светлый города Зея в Амурской области.
По данным оператора, скорость мобильного интернета LTE выросла на четверть, а емкость сети - в 5 раз. То и другое улучшит пользовательский опыт абонентов компании. Улучшения затронули густонаселенный микрорайон Светлый, а также отделение районной больницы, детскую поликлинику, среднюю школу №4 и многофункциональный центр. Скоростные характеристики сети LTE увеличились в районе дома культуры Энергетик и на территории популярной у горожан смотровой площадки.
«Развитие сети LTE – приоритетная задача МТС в Амурской области. Мы регулярно проводим работы и увеличиваем скорости мобильного интернета, расширяем зону покрытия сети, чтобы ещё больше амурчан могли пользоваться нашими цифровыми сервисами. Так совсем недавно завершились работы в сёлах Дальневосточное и Симоново, и теперь жители отдалённых населённых пунктов могут использовать скоростной мобильный интернет МТС для учёбы, работы и развлечений», - рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.
Зея один из старейших населенных пунктов Амурской области, основанный в 1879 году как перевалочный пункт золотодобытчиков. С началом строительства первой на Дальнем Востоке ГЭС в 1964 году город получил дополнительную известность благодаря Зейскому водохранилищу, объём которого составляет более 68,4 кубических километров – третье место в России после Братского и Красноярского.
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теги: МТС развитие сетей Амурская область
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