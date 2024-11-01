Развитие сетей: МТС в Амурской области - модернизировано оборудование в селе Овсянка Зейского района

01.11.2024, MForum.ru

Технические специалисты расширили используемые сетью LTE полосы частот, добились роста покрытия и емкости сети, по данным МТС, скорость передачи данных выросла на 30%.

Обновленная мобильная сеть доступна на всей территории села. Более 2 тысяч жителей Овсянки смогут теперь воспользоваться улучшенными возможностями сети.

«На севере области расположены крупнейшие промышленные и логистические предприятия, идет строительство новых железнодорожных магистралей и автодорог. Дальнейшее освоение территорий и запуск новых предприятий требуют расширения покрытия сети и модернизацию действующего телеком-оборудования, способного обеспечить возрастающие потребности как в промышленном секторе, так и среди населения. МТС запускает новые базовые станции и обновляет сеть по всей территории Амурской области, благодаря чему местные жители и сотрудники предприятий могут пользоваться всеми цифровыми сервисами экосистемы МТС на комфортных скоростях», - рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Овсянка расположена на севере Амурской области вблизи города Зея. Первые упоминания о селе датируются 1885 годом, когда в этих местах обнаружили золотые промыслы. Первопоселенцы работали на приисках, занимались извозом, снабжали золотопромышленников различными товарами и продовольствием, сеяли зерно на продажу. По одной из версий именно высокие урожаи овса дали название селу. Сегодня жители также занимаются сельским хозяйством и работают вахтовым методом на золотодобывающих предприятиях региона.

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теги: МТС развитие сетей Амурская область

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