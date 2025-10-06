Развитие сетей: МТС в Амурской области - МТС улучшила мобильный интернет в поселке Береговой

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Амурской области - МТС улучшила мобильный интернет в поселке Береговой

06.10.2025, MForum.ru

Для этого оператор задействовал дополнительные частоты. По данным компании, это подняло доступные жителям скорости мобильного интернета в среднем на 30%.

«В связи с ростом нагрузки на сеть и активным использованием интернет-сервисов мы проводим модернизацию сети и развиваем телеком-инфраструктуру на всей территории Амурской области. После проведённых работ на 20% увеличился интернет-трафик у абонентов Берегового, жители стали больше проводить времени в сети», - рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

По данным МТС, новое качество связи доступно на всей территории посёлка, а также социальных и образовательных объектов и учреждений культуры.

Береговой известен, как один из центров золотодобычи в Амурской области. Более ста лет назад в этих краях были обнаружены залежи драгоценного металла, основанный старателями посёлок, называли Дамбуки. Во время строительства Зейской ГЭС и затопления территории водохранилища населенный пункт перенесли на новое место и дали современное название.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей Амурская область МТС

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

16.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - оператор подключил к сети жителей Белоцерковки и Тавричанки / MForum.ru

30.07. [Новости компаний] Облачные сервисы: MWS Cloud в 3.3 раза нарастила облако в Сибири и на треть – в московских ЦОД / MForum.ru

29.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - проведена модернизация сети в городе Зея / MForum.ru

15.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - компания завершила работы в селе Дальневосточное в рамках УЦН / MForum.ru

30.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - сеть LTE появилась в селе Симоново / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

06.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F07 появился в Индии / MForum.ru

06.10. [Новинки] Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough / MForum.ru

03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru

30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru

29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: