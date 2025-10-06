Развитие сетей: МТС в Амурской области - МТС улучшила мобильный интернет в поселке Береговой

MForum.ru
06.10.2025,
Для этого оператор задействовал дополнительные частоты. По данным компании, это подняло доступные жителям скорости мобильного интернета в среднем на 30%.
«В связи с ростом нагрузки на сеть и активным использованием интернет-сервисов мы проводим модернизацию сети и развиваем телеком-инфраструктуру на всей территории Амурской области. После проведённых работ на 20% увеличился интернет-трафик у абонентов Берегового, жители стали больше проводить времени в сети», - рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.
По данным МТС, новое качество связи доступно на всей территории посёлка, а также социальных и образовательных объектов и учреждений культуры.
Береговой известен, как один из центров золотодобычи в Амурской области. Более ста лет назад в этих краях были обнаружены залежи драгоценного металла, основанный старателями посёлок, называли Дамбуки. Во время строительства Зейской ГЭС и затопления территории водохранилища населенный пункт перенесли на новое место и дали современное название.
--
теги: развитие сетей Амурская область МТС
--
