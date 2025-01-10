Рейтинги отчетности: АК&M подтвердило для МТС высший рейтинг нефинансовой отчетности

MForum.ru
10.01.2025,
МТС объявила, что рейтинговое агентство AK&M четвертый год подряд подтвердило рейтинг нефинансовой отчетности экосистеме МТС на уровне RESG 1 - высший уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в отчетах.
Агентство отметило высокий уровень качества отчетности, структурность подачи информации, раширение уровня детализации представленной информации об ESG и благотворительных инициативах компании, а также вкладе Группы МТС в устойчивое развитие социума.
МТС ежегодно реализует более 500 благотворительных проектов, в рамках которых цифровые решения способствуют культурному и социально-экономическому развитию территорий, обеспечению инклюзивной страны и инклюзивному трудоустройству, развитию добровольчества и волонтерства, а также содействует повышению экологической культуры и осознанности населения. Современные технологии и инновации цифровой экосистемы Группы МТС помогают повысить качество жизни населения, решить актуальные задачи общества.
В соответствии с методикой агентства отчётность группы МТС за 2023 год получила 95,6 балла и отнесена к высшему уровню. Такой рейтинг присваивается компаниям, получившим рейтинговый балл в интервале от 85 до 106,6. МТС раскрывает нефинансовую информацию в составе отчета об устойчивом развитии и в его приложениях - ESG Databook и таблицах соответствия общепринятым стандартам. Основной объем статистических данных содержится в ESG Databook, где они представлены в динамике за 3 года.
«Отчёт МТС построен на понимании высокой ответственности, которую несёт компания перед обществом, прежде всего — в области цифровых технологий. Отчёт прекрасно структурирован, каждая сфера ответственности компании описана в единой логике — сформулированы основные цели, определены направления, планы деятельности и описаны результаты. Каждый раздел сопровождается перечислением внутренних документов, регламентирующих управление. Мы с особым удовлетворением отмечаем качество раскрытия информации о благотворительных программах МТС. Компания является лидером в своей отрасли по объёму средств, направляемых на благотворительные и социальные проекты. Расходы на эту деятельность в 2023 году составили более 707 миллионов рублей. Компания продолжает введённую в прошлых отчётах традицию подробного изложения всех своих благотворительных инициатив, являясь единственной на рынке компанией, открыто и подробно раскрывающей информацию о всех своих социальных программах. Высоко оценивая качество отчёта, агентство рекомендует добавить в отчёт раздел, посвящённый деятельности компании по сохранению биоразнообразия», - отметила заместитель генерального директора AK&M Людмила Ерёмина.
Рейтинг нефинансовой отчётности присвоен на основании принятой в Рейтинговом агентстве AK&M методики.
Рейтинг отчетности ESG рассчитывается Рейтинговым агентством AK&M с 2020 года. В фокусе исследования — полнота представления информации об устойчивом развитии в отчётах, а также её доступность. В исследовании рассматриваются 96 маркеров. Главная цель рейтинга — показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности компаний.
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теги: МТС ESG рейтинги
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