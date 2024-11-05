ESG: Вымпелком подтвердил высший уровень раскрытия информации об устойчивом развитии – вновь

05.11.2024, MForum.ru

Компания получает оценку RESG 1 агентства AK&M вот уже 3-й год подряд. Рейтинговое агентство AK&M особо отметило качество раскрытия информации о кадровой политике, ранее Forbes присвоил ему статус «платины» в рейтинге лучших работодателей за 2023 год. В отчете развернуто представлена информация о программах обучения и о сотрудничестве с учебными заведениями.

Кроме того, Билайн принял участие в рейтинге социальной эффективности крупнейших российских компаний агентства AK&M, цель которого оценить компании, приносящие максимальную пользу обществу при минимуме воздействия на окружающую среду. ВымпелКом занял первое место среди крупнейших холдингов и 2-е место среди компаний ИТ-отрасли.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию Билайн: «В фокусе стратегии устойчивого развития билайн – ответственность, этика, управление рисками и прорывные технологические решения для экономического и социального благополучия страны и людей. Мы инвестируем большое количество усилий и экспертизы в технологии импортозамещения и создания технологического суверенитета, развиваем систему здравоохранения и равного доступа. Забота об экологии и окружающей среде реализуется нами посредством инвестиций в зеленые технологии на уровне масштабных инфраструктурных решений и последовательной оценке эффектов от их внедрения. Ежегодный отчет об устойчивом развитии позволяет нам не только открыто демонстрировать выстроенную систему управления ESG-аспектами бизнеса, но и фокусироваться на рисках и возможностях в сфере социального и экологического воздействия, развитии системы корпоративного управления. Мы рады, что наши практики получают высокую оценку экспертного сообщества».

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теги: ESG устойчивое развитие Вымпелком Билайн