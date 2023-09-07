Итоги года: Разбирая ESG-отчет компании ВымпелКом

07.09.2023, MForum.ru

Компания ВымпелКом выпустила отчет в области устойчивого развития за 2022 год. Как видим, компания продолжает придерживаться международного стандарта отчетности GRI Standards, а также учитывает требования SASB по раскрытию ключевых метрик для телеком-отрасли. С отчетом поработали аудиторы, в общем, все сделано "по феншую".

Некоторые проекты компании в этой области широко известны - тесное взаимодействие с поисково-спасательным отрядом ЛизаАлерт и участие в проектах Эверлэнд (более 580 трудоустроенных), сосредоточенных на инклюзивных сервисах. Это стоит приветствовать.

В отношении "экологического воздействия", "зеленых технологий" и "углеродного следа", я предпочту промолчать. Впрочем, и здесь стоит позитивно отметить такую инициативу, как внедрение энергоэффективных решений в ЦОД компании.

Полную версию ESG-отчета компании интересующиеся могут скачать на сайте компании.

А я приведу несколько цифр, которые мне показались интересными.

Средняя численность сотрудников в 2022 году - 22 963 человек, но на конец года их было уже 28 135 человек. За 2022 год на работу было принято 15 205 человек!

Минимальные зарплаты могут удивить.

Рост средней заработной платы составил 16,9% год к году

Любопытно, как в течение года сместились предпочтения людей в отношении работы на удаленке в пользу "гибрида".

В 2022 году стажировку в билайн прошли 146 студентов. ~40% студентов, прошедших стажировку, становятся сотрудниками.

Сеть

В отчете нашлись интересные данные о росте объеме мобильного трафика. Он растет - в 2022 году на 22,4%. Хорошим подспорьем для этого стал прирост средней скорости мобильного интернета в сети на 33% год к году. Это свидетельствует о том, что компания заметно нарастила пропускную способность сети - спасибо, прежде всего, рефармингу. Но и развертывание новых базовых станций не стоит недооценивать.

11 млн клиентов ВымпелКом в 48 регионах пользуются технологией VoLTE.

В 2022 году компанией построено 22 500 базовых станций (к вопросу, остановилось ли строительство сети - нет, не остановилось).

В настоящее время их насчитывается более 196 тысяч штук. Из диаграмм понятно, что строились в основном базовые станции LTE. Конечно, правильнее было бы строить 5G, но от компании это НИКАК не зависит, в этой части операторы являются заложниками госполитики в области телекома.

pLTE / b2b



Смутил только один упомянутый в отчете проект pLTE, да и то - тестовый. Направление очень важное, перспективное, вряд ли стоит его упускать из фокуса.

ВОЛС

Компания продолжала строить ВОЛС, несмотря на известные проблемы со сломом привычных цепочек поставщиков.

M2M

После отключения платформы Jasper компанией Cisco (в рамках страновых санкций) компании Вымпелком пришлось в срочном порядке мигрировать на российскую платформу. Это заняло 6 месяцев, и сейчас компания утверждает, что функционал отечественной M2M платформы не уступает решению Cisco.

В любом случае, следует признать, что платформа работает, обслуживает 4.5 млн клиентов M2M (и, между прочим, формирует выручку 1+ млрд рублей.

Тема безусловно перспективная, востребованная, можно с уверенностью прогнозировать рост выручки и числа подключений к платформе.

Как известно, региональное развитие телекома операторами Б4 в последние годы идет в тесном сотрудничестве с местными администрациями - региональными правительствами.

При этом соглашения принято делить на немонетарные, когда обе стороны, что называется, договариваются "о дружбе и жвачке" (простите за мой школьный сленг образца 70-х), и на "монетарные", когда оператор подписывается на инвестиции в регионе в том или ином размере.

Здесь стоит отметить, что по сравнению с 2021 годом, объем монетарных соглашений заметно сократился. С 6,7 млрд до 1,9 млрд. Тем не менее, региональное развитие продолжается (см. число построенных за год баз), как в рамках монетарных, так и в рамках немонитарных договоренностей, причем в 2022 году были заключены соглашения еще с 12-ю регионами.

Облака, ЦОДы, AdTech, BigData

Было бы интересно посмотреть на цифры B2B доходов от AdTech, BigData и облачных сервисов, но в отчете нашел только процентную оценку роста - 52% от Adtech+BigData и x3,4 рост доходов облачных сервисов. Без абсолютных цифр не очень интересно. Но очевидно, что ЦОД строились своевременно, что спрос на их мощности и на развернутые в них услуги резко вырос, опять же, по понятным причинам.

Российские операторы сотовой связи выручили своими услугами многие бизнесы из других отраслей, вовремя обеспечив им необходимые IT-мощности и экспертизу, что позволило им в критический момент мигрировать с более недоступных зарубежных платформ на созданные в кратчайшие сроки отечественные. Понятно, что трудно за месяцы сделать то, что создавалось годами с огромными инвестициями. Но это чрезвычайная ситуация, поэтому стоит только удивиться, что это вообще удалось сделать.

Это свидетельство в пользу того, что операторы сумели сформировать эффективные команды с высокой IT экспертизой. Опять же, "несмотря на".

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теги: итоги года ESG ВымпелКом билайн

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