Развитие сетей: Вымпелком получил рейтинг АА.esg

MForum.ru

Развитие сетей: Вымпелком получил рейтинг АА.esg

27.12.2022, MForum.ru

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Рейтинг AA.esg присвоило ПАО "Вымпелком" "Национальное Рейтинговое Агентство".

 

 

Компания отмечает, что получение рейтинга уровня AA.esg связано с тем, что Вымпелком комплексно подходит к внедрению ESG подходов в бизнес-процессы компании с 2017 года. В 2021 году компания актуализировала свою политику в этой области, выделив 3 приоритетные области: ответственные деловые практики, устойчивые бизнес-процессы и непрерывность бизнеса, развитие цифровых технологий для социального сектора, экологический менеджмент.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайн:

«Развитие технологий, повышающих качество жизни людей, способствующих прогрессу и решению задач, связанных с текущими и будущими вызовами, в том числе инновационные разработки для медицины, реабилитации, экологической устойчивости, повышения эффективности деятельности промышленности, сельского хозяйства и сферы высоких технологий – это цели нашего стратегического видения в сфере ESG. Высокие позиции в рейтинге – важное свидетельство успешности реализации нашей стратегии и возможность опереться на мнение специалистов для определения дальнейших приоритетов».

пресс-релиз Вымпелком

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теги: ESG рейтинги билайн Вымпелком устойчивое развитие

© Алексей Бойко, MForum.ru

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

27.12.2022 12:58 От: ABloud

[ESG. Вымпелком]

Национальное Рейтинговое Агентство присвоило ПАО «ВымпелКом» ESG-рейтинг на уровне «АА.esg»

27 декабря 2022 года, Москва, пресс-релиз Вымпелком через MForum.ru – «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило ПАО «Вымпелком» по шкале ESG-рейтингов на уровне «АА.esg», что подтверждает высокий уровень интеграции повестки ESG и качества соблюдения соответствующих практик в компании.

Присвоение ESG-рейтинга ПАО «ВымпелКом» на уровне «АА.esg» обусловлено комплексным внедрением ESG-повестки в бизнес-процессы компании в рамках ESG-стратегии, разработкой специальных технологических решений для социальных и экологических проектов, реализацией внутренних и внешних мероприятий по продвижению ответственного потребления, высоким уровнем взаимодействия с заинтересованными сторонами, наличием внешнего заверения нефинансовой отчетности, а так же активным участием в коллегиальных инициативах в области устойчивого развития.

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

• комплексное внедрение ESG-повестки в бизнес-процессы компании в рамках ESG-стратегии. С 2017 года билайн развивается в рамках ESG-стратегии, актуализированной в 2021 году. Компания выделяет 3 приоритетных области развития: ответственные деловые практики, устойчивые бизнес-процессы и непрерывность бизнеса, развитие цифровых технологий для социального сектора, экологический менеджмент;

• разработка специальных технологических решений для социальных и экологических проектов: билайн является основным инфраструктурным партнером ПСО «ЛизаАлерт», одним из ключевых партнеров инклюзивного проекта EverLand - платформенного решения для обучения и трудоустройства в сфере востребованных цифровых профессий и трудоустройству на открытом рынке труда специалистов с инвалидностью, реализуются проекты в сфере внедрения технологий ИИ в медицину, облачных сервисов в сферу высокотехнологичной реабилитации, внедряются эффективные решения для сектора НКО. Также компания запустила технологическую платформу, способствующую сохранению биоразнообразия через информирование пчеловодов о применении химических средств защиты растений. В настоящее время разрабатывается нейросеть для поиска нелегальных мусорных свалок;

• внедрение «зеленых» технологий в основные инфраструктурные решения – Центр обработки данных в Ярославле, технологические сайты и т.д.

• реализация внутренних и внешних мероприятий по продвижению ответственного потребления: головной офис билайн сертифицирован по стандарту BREEAM, в большинстве административных офисов используются энерго- и водосберегающие технологии (датчики движения, регуляторы напора воды, фильтры для очистки питьевой воды), минимизировано количество оргтехники, введен электронный документооборот. В компании действует экосообщество в составе около 600 человек, целью которого является экологизация бизнес-процессов. В части внешних инициатив билайн реализует проект «trade-in», в рамках которого полученная от клиентов техника передается на вторичное использование или утилизируется, проект refurbishment – по восстановлению абонентского оборудования, в результате которого по итогам 2021 года предотвращены выбросы около 5,3 тыс. тонн СО2, минимизирует упаковку при выдаче сим-карт, сокращает использование чековой ленты за счет сокращения объема информации и перехода на электронные чеки;

• высокий уровень стейкхолдер-менеджмента: билайн применяет дифференцированный подход к работе с группами стейкхолдеров, использует карту заинтересованных сторон в нефинансовой отчетности, проводит опросы стейкхолдеров для формирования матрицы существенных тем. Компания раскрывает ключевые принципы и механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами;

• наличие внешнего заверения нефинансовой отчетности. Отчет об устойчивом развитии компании заверен ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», а также прошел процедуру общественного заверения Совета РСПП по нефинансовой отчетности;

• участие в коллегиальных инициативах в области устойчивого развития (Ассоциация менеджеров, РСПП, Национальный Инклюзивный договор бизнеса, The Valuable 500, Социальная Хартия Российского бизнеса, Альянс по защите детей в интернете, партнерство с Российским Экологическим оператором и т.д.).

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайн:

«Развитие технологий, повышающих качество жизни людей, способствующих прогрессу и решению задач, связанных с текущими и будущими вызовами, в том числе инновационные разработки для медицины, реабилитации, экологической устойчивости, повышения эффективности деятельности промышленности, сельского хозяйства и сферы высоких технологий – это цели нашего стратегического видения в сфере ESG. Высокие позиции в рейтинге – важное свидетельство успешности реализации нашей стратегии и возможность опереться на мнение специалистов для определения дальнейших приоритетов».
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